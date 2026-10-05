Gylfi með til Eistlands Valur Páll Eiríksson skrifar 5. október 2026 09:30 Gylfi var hress í Leifsstöð í gær. KSÍ Gylfi Þór Sigurðsson flaug með íslenska landsliðinu til Eistlands þrátt fyrir meiðsli. Hann fékk högg á rifbeinin undir lok leiks við Búlgaríu. Gylfi kom inn af bekknum í leik Íslands við Búlgaríu á laugardaginn var en steinlá eftir samstuð við leikmann búlgarska liðsins undir lok leiks og fór þjáður af velli. Samkvæmt heimildum Vísis hefur Gylfi glímt við meiðsli í rifbeinum um hríð eftir að hafa brákað þau fyrr í sumar. Hann fékk högg beint í brákuð beinin á laugardaginn og var í kjölfarið sendur í myndatöku samkvæmt landsliðsþjálfaranum Arnari Gunnlaugssyni. Gylfi virðist vera á fínum stað þrátt fyrir meiðslin þar sem hann flaug með liðinu út til Eistland í síðasta leik landsliðsins í þessum glugga. Leikurinn fer fram í Tallinn annað kvöld. Þrír leikmenn bættust við hópinn fyrir leik morgundagsins; þeir Brynjar Ingi Bjarnason, Alfons Sampsted og Sævar Atli Magnússon. Mikael Egill Ellertsson verður í leikbanni á morgun og þá datt Kristall Máni Ingason út úr hópnum vegna meiðsla. Arnar Gunnlaugsson mun sitja fyrir svörum á blaðamannafundi í Tallinn klukkan 14:15 í dag. Fundurinn verður sýndur beint á Vísi. Ísland og Eistland mætast ytra klukkan 18:45 annað kvöld. Leikurinn verður í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Íslenski boltinn Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Fótbolti „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Fótbolti Meiddist í Portúgal Enski boltinn Gylfi með til Eistlands Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Hroturnar heyrðust í beinni útsendingu Sport Sveindís til Króatíu eftir dramatík gegn toppliðinu Fótbolti Segir dyrnar opnar fyrir Ronaldo en biðst ekki afsökunar Fótbolti Ökuþórar hrista hausinn: „Eins og Lego kappakstur“ Formúla 1 Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd Fótbolti Fleiri fréttir Gylfi með til Eistlands Fljúga til Færeyja í hádeginu Meiddist í Portúgal „Skilgreinandi augnablik“ „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Segir dyrnar opnar fyrir Ronaldo en biðst ekki afsökunar Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Zirkzee með sigurmark en Klopp áfram í brasi Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sveindís til Króatíu eftir dramatík gegn toppliðinu Karólína skoraði og Cecilía hélt hreinu í síðasta leik fyrir HM-umspilið Súrt jafntefli í seinni leiknum sem enginn vildi spila Arftaki Ronaldo áfram sjóðheitur í sigri Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ „Þetta er bara víti og rautt spjald“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“ Sjáðu mörkin úr slátrun Englands FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Modric skammast sín Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Strákarnir sitja fastir Hundur truflaði sigur Skota í Skopje Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn Myndaveisla: Flottur sigur Íslands og fötum fækkað í stúkunni Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“ Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“ Glódís hélt hreinu í toppslag og Bayern náð 48 í röð án taps Sjá meira