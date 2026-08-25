Hópur glæpamanna er sagður hafa myrt tugi manna í landbúnaðarsamfélagi nærri Port-au-Prince, höfuðborg Haítí um helgina. Mennirnir ruddust inn á heimili fólks, myrtu það og brenndu húsin til grunna. Einnig ruddust þeir inn í kirkju þar sem um fjörutíu manns sem höfðu leitað sér skjóls í kirkjunni voru myrtir.
Árásin var gerð í bæ sem heitir Kenscoff og er staðsettur í fjöllunum nærri höfuðborginni. Lík hafa fundist á víð og dreif á svæðinu en heildarfjöldi þeirra sem voru myrtir liggur ekki fyrir. Margra er enn saknað.
Samkvæmt AFP fréttaveitunni hafa glæpagengi um nokkuð skeið barist um yfirráð í Kenscoff. Bæjarstjóri Kenscoff segir árásina hafa byrjað á sunnudagskvöld og lýsti nóttinni sem hryllilegri.
Einn maður sagði blaðamanni AP fréttaveitunnar að fjórtán manns úr fjölskyldu hans hefðu dáið í árásinni. Nokkurra væri enn saknað en útlit er fyrir að glæpamennirnir hafi einnig rænt fólki.
Ríkisstjórn landsins hefur fordæmt árásina og segir að liðsauki lögregluþjóna hafi verið sendur á svæðið.
Staðan á Haítí er einstaklega alvarleg og eru hömlulaus glæpagengi orðin gífurlega öflug. Gengi stjórna nærri því allri höfuðborg landsins og mörgum öðrum byggðum þess. Glæpagengi Haítí eru bæði mun fjölmennari og betur búin en lögregla landsins. Stjórnmálamenn hafa í gegnum árin dælt peningum í mismunandi gengi og beitt þeim gegn pólitískum andstæðingum sínum.
Óreiðan náði nýjum hæðum þegar Jovenel Moise, forseti, var myrtur árið 2021. Moise var einkar óvinsæll forseti og var sakaður um einræðistilburði. Degi áður en hann dó skipaði hann sinn sjöunda forsætisráðherra á kjörtímabili sínu.
Til stendur að halda kosningar í desember en þær voru síðast haldnar í Haítí árið 2016.
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Samkvæmt upplýsingum frá Sameinuðu þjóðunum voru rúmlega 3.100 manns myrtir frá janúar til júní og 1.189 særðir í ofbeldinu sem skekur landið.
Um ein og hálf milljón manna hefur þurft að flýja heimili sín á Haíti og þar að auki hefur fjöldi fólks flúið land.