Íslenski boltinn

Strippaði á Kópa­vogs­velli fyrir Bestu deildina

Sindri Sverrisson skrifar
Guðmundur Emil var fáklæddur á Kópavogsvelli í þeim erindagjörðum að auglýsa Bestu deildina.
Guðmundur Emil var fáklæddur á Kópavogsvelli í þeim erindagjörðum að auglýsa Bestu deildina. Skjáskot/Besta deildin

Ólafur H. Kristjánsson, „upplifunar- og gæðastjóri“ Bestu deildarinnar, heldur áfram að finna nýstárlegar leiðir til þess að auka áhugann á deildinni, í nýjustu auglýsingu deildarinnar.

Spennan nálgast hámark í Bestu deildum karla og kvenna og aðeins örfáar umferðir eftir þar til að þeim verður skipt upp. Sautjándu umferð hjá konunum lýkur í kvöld og tuttugasta umferð hjá körlunum er svo á sunnudag og mánudag.

Í auglýsingu fyrr í sumar kynnti karakterinn Ólafur til sögunnar nýjan tölfræðiþátt, „expected fans“, en aðalmarkmið hans er auðvitað að fjölga gestum á fótboltavöllum landsins. 

Að þessu sinni hefur Ólafur fengið Guðmund Emil, eða Gemil, til að aðstoða sig í þessum efnum með nokkuð óvenjulegum hætti.

Auglýsinguna má sjá hér að neðan.

Klippa: „Fyrst stripp svo tipp“
Besta deild karla Besta deild kvenna

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið