Ólafur H. Kristjánsson, „upplifunar- og gæðastjóri“ Bestu deildarinnar, heldur áfram að finna nýstárlegar leiðir til þess að auka áhugann á deildinni, í nýjustu auglýsingu deildarinnar.
Spennan nálgast hámark í Bestu deildum karla og kvenna og aðeins örfáar umferðir eftir þar til að þeim verður skipt upp. Sautjándu umferð hjá konunum lýkur í kvöld og tuttugasta umferð hjá körlunum er svo á sunnudag og mánudag.
Í auglýsingu fyrr í sumar kynnti karakterinn Ólafur til sögunnar nýjan tölfræðiþátt, „expected fans“, en aðalmarkmið hans er auðvitað að fjölga gestum á fótboltavöllum landsins.
Að þessu sinni hefur Ólafur fengið Guðmund Emil, eða Gemil, til að aðstoða sig í þessum efnum með nokkuð óvenjulegum hætti.
Auglýsinguna má sjá hér að neðan.