Útlit er fyrir að El niño-veðurfyrirbrigðið sem er að gerjast í Kyrrahafi verði það öflugasta í manna minnum. Líklegt er þá að næsta ár verði það hlýjasta í mælingasögunni.
El niño er náttúrulegt veðurfyrirbrigði í Kyrrahafinu í kringum miðbaug sem er tengt við hækkun meðalhita jarðar og auknar veðuröfgar. Nokkur af hlýjustu árum í mælingasögunni hafa átt sér stað þegar El niño magnar upp þá manngerðu hlýnun sem á sér stað á jörðinni.
Nú segir breska veðurstofan að fyrirbrigðið sem hefur verið að myndast í Kyrrahafi á þessu ári verði líklega það öflugasta sem sögur fara af.
Til marks um þetta bendir breska ríkisútvarpið BBC á að vísindamenn telji El niño-atburð hafinn þegar sjávarhiti í ákveðnum hluta Kyrrhafsins er hálfri gráðu meiri en meðaltali. Nú er hitinn um tveimur gráðum yfir meðaltalinu og talið er að frávikið gæti náð þremur gráðum þegar fyrirbrigðið nær hámarki.
„Við ættum að tala skýrt um að þetta er fordæmalaus atburður. Ég hef aldrei séð svo sterkt El niño-merki í spám okkar,“ segir Adam Scaife, yfirmaður langtímaspáa hjá bresku veðurstofunni.
Áhrifa El niño er þegar farið að gæta víðs vegar um heiminn. Monsúnrigningar á Indlandi eru undir meðaltali og minna er um fellibyli í Atlantshafi en í meðalári. Hvort tveggja er á meðal fylgifiska El niño. Á Bretlandi og í Norðvestur-Evrópu er útlit fyrir að haustið gæti orðið úrkomu- og vindasamt ef marka má langtímaveðurspár.
Búist er við því að sterkustu áhrif fyrirbrigðisins á veðurfar á jörðinni komi fram eftir að það nær hámarki sínu í vetur. Þannig gæti árið 2027 hæglega slegið 2024 við sem hlýjasta árið í mælingasögunni.
Gangi ítrustu spár um að hitafrávikið í Kyrrhafi nái fjórum gráðum yrði það hugsanlega sterkasti El niño í fímm hundrað eða jafnvel þúsund ár, að sögn Zeke Hausfather, loftslagsvísindamanni hjá Berkeley Earth.