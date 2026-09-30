Innlent

Starfs­maður Lands­nets fluttur er­lendis á sjúkra­hús

Smári Jökull Jónsson skrifar
Tengivirki Landsnets við Vatnshamra þar sem slysið varð á mánudag.
Tengivirki Landsnets við Vatnshamra þar sem slysið varð á mánudag. Landsnet

Lögreglan á Vesturlandi segir liggja nokkuð ljóst fyrir hvað gerðist þegar starfsmaður Landsnets slasaðist í alvarlegu vinnuslysi í tengivirki í Borgarfirði á mánudag. Samkvæmt heimildum fréttastofu er starfsmaðurinn kona á þrítugsaldri og var hún flutt á sjúkrahús erlendis í kjölfar slyssins.

Slysið varð í tengivirki Landsnets við Vatnshamra í Borgarfirði og fór rafmagn af Borgarnesi og svæðinu sem fær rafmagn frá Vatnshömrum í kjölfarið.

Að sögn Ásmunar Kristins Ásmundssonar, yfirlögregluþjóns hjá lögreglunni á Vesturlandi, varð slysið á afmörkuðu vinnusvæði og fékk starfsmaðurinn spennu í sig. Ekki hafi verið um fallslys að ræða.

Ásmundur segir að vitni hafi verið að slysinu og að það liggi nokkuð ljóst fyrir hvað gerðist. Rannsókn málsins sé þó enn í gangi en búið sé að taka skýrslu af að minnsta kosti einu vitni.

Þá segir Ásmundur að Vinnueftirlitið muni líka rannsaka málið og skila skýrslu þar að lútandi. Svör hafa ekki borist frá Vinnueftirlitinu við fyrirspurn fréttastofu vegna slyssins.

Samkvæmt heimildum Vísis er starfsmaðurinn kona á þrítugsaldri og var hún flutt með þyrlu til Reykjavíkur. Heimildir Vísis herma að hún hafi í kjölfarið verið flutt erlendis til læknismeðferðar en frekari upplýsingar um líðan hennar liggja ekki fyrir að svo stöddu.

Valgeir Örn Ragnarsson, forstöðumaður samskipta hjá Landsneti, segir í samtali við fréttastofu að ekki sé tímabært að tjá sig um málið þar sem rannsókn standi enn yfir. Félagið muni ekki veita frekari upplýsingar á þessum tímapunkti. Fram kom í tilkynningu á heimasíðu Landsnets í gær að haustfundi hefði verið frestað vegna slyssins.

Alvarlegt slys varð árið 2020 í tengivirki í Breiðdal fyrir botni Önundarfjarðar í september fyrir sex árum. Í því tilfelli féll karlmaður úr töluverðri hæð og fékk í sig mikinn straum.

Vatnshamrar er sameiginleg aðveitustöð Landsnets og RARIK. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Landsnets var Vatnshamralína 1 tekin í notkun árið 1977 og er alls rúmir tuttugu kílómetrar að lengd á milli Vatnshamra og Brennidals. Um er að ræða háspennulínu sem er 132 KV en Vatnshamralína 2 er 66 KV.

Vinnuslys Borgarbyggð

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