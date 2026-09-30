Starfsmaður Landsnets fluttur erlendis á sjúkrahús Smári Jökull Jónsson skrifar 30. september 2026 12:07 Tengivirki Landsnets við Vatnshamra þar sem slysið varð á mánudag. Landsnet Lögreglan á Vesturlandi segir liggja nokkuð ljóst fyrir hvað gerðist þegar starfsmaður Landsnets slasaðist í alvarlegu vinnuslysi í tengivirki í Borgarfirði á mánudag. Samkvæmt heimildum fréttastofu er starfsmaðurinn kona á þrítugsaldri og var hún flutt á sjúkrahús erlendis í kjölfar slyssins. Slysið varð í tengivirki Landsnets við Vatnshamra í Borgarfirði og fór rafmagn af Borgarnesi og svæðinu sem fær rafmagn frá Vatnshömrum í kjölfarið. Að sögn Ásmunar Kristins Ásmundssonar, yfirlögregluþjóns hjá lögreglunni á Vesturlandi, varð slysið á afmörkuðu vinnusvæði og fékk starfsmaðurinn spennu í sig. Ekki hafi verið um fallslys að ræða. Ásmundur segir að vitni hafi verið að slysinu og að það liggi nokkuð ljóst fyrir hvað gerðist. Rannsókn málsins sé þó enn í gangi en búið sé að taka skýrslu af að minnsta kosti einu vitni. Þá segir Ásmundur að Vinnueftirlitið muni líka rannsaka málið og skila skýrslu þar að lútandi. Svör hafa ekki borist frá Vinnueftirlitinu við fyrirspurn fréttastofu vegna slyssins. Samkvæmt heimildum Vísis er starfsmaðurinn kona á þrítugsaldri og var hún flutt með þyrlu til Reykjavíkur. Heimildir Vísis herma að hún hafi í kjölfarið verið flutt erlendis til læknismeðferðar en frekari upplýsingar um líðan hennar liggja ekki fyrir að svo stöddu. Valgeir Örn Ragnarsson, forstöðumaður samskipta hjá Landsneti, segir í samtali við fréttastofu að ekki sé tímabært að tjá sig um málið þar sem rannsókn standi enn yfir. Félagið muni ekki veita frekari upplýsingar á þessum tímapunkti. Fram kom í tilkynningu á heimasíðu Landsnets í gær að haustfundi hefði verið frestað vegna slyssins. Alvarlegt slys varð árið 2020 í tengivirki í Breiðdal fyrir botni Önundarfjarðar í september fyrir sex árum. Í því tilfelli féll karlmaður úr töluverðri hæð og fékk í sig mikinn straum. Vatnshamrar er sameiginleg aðveitustöð Landsnets og RARIK. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Landsnets var Vatnshamralína 1 tekin í notkun árið 1977 og er alls rúmir tuttugu kílómetrar að lengd á milli Vatnshamra og Brennidals. Um er að ræða háspennulínu sem er 132 KV en Vatnshamralína 2 er 66 KV. Vinnuslys Borgarbyggð Mest lesið „Ég er ógeðslega reiður“ Innlent Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Innlent Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Innlent Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Erlent Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Innlent Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Erlent Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Innlent Flugvél beint annað eftir „slagsmál“ milli flugmanna Erlent Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Innlent Möguleg tengsl við heilabilun Innlent Fleiri fréttir Starfsmaður Landsnets fluttur erlendis á sjúkrahús Tvöfalda makrílráðgjöf Ragnar Þór vissi ekkert og meirihluti karla vill ekki refsa fyrir vændiskaup Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 Ein vél Fljótsdalsstöðvar úti „Ég er ógeðslega reiður“ Kröpp og djúp lægð og varasamar vindhviður Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Leitaði að sveppum í Breiðholti í indíánabúningi Rúmlega eitt og hálft ár fyrir ítrekaðan akstur undir áhrifum Úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald Lögmenn fagna niðurstöðu EFTA-dómstólsins Samtökin séu ekki í baráttu gegn einkabílnum Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi Ráðgjöf Heiðu Kristínar kostaði fjórtán milljónir Umferðarslys við Nýbýlaveg í Kópavogi Gæsluvarðhald sonar þingmannsins aftur framlengt Fresta haustfundi vegna alvarlegs slyss Hló að svari sambýliskonunnar Tilboð hrikalega hátt yfir kostnaðaráætlun Kona með alvarlega áverka eftir líkamsárás Brast í grát þegar hún lýsti aðkomu að látnum bróður Möguleg tengsl við heilabilun Skora á borgina að afturkalla uppsagnir á samningum við listamenn Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn „Enn ein vondu tíðindin af þessu máli“ Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Verðbólga, uppsagnir og mikil notkun svefnlyfja Sjá meira