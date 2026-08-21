Fótboltamaðurinn Gísli Gottskálk Þórðarson hlaut martraðabyrjun með nýja liði sínu í Þýskalandi og mun nú þurfa að bíða lengi eftir sínum fyrsta leik. Ítrekuð áföll draga hann þó ekki niður, Gísli kýs að svekkja sig ekki á því sem hann getur ekki breytt.
Gísli Gottskálk var á sinni annarri æfingu með þýska B-deildar liðinu St. Pauli á dögunum þegar að hann meiddist illa aftan í læri og þurfti á aðgerð að halda. Framundan eru fjórir til fimm mánuðir á hliðarlínunni.
„Ég sem sagt fer yfir til Þýskaland fyrir svona tíu dögum síðan og svo var ég á annarri æfingu minni með liðinu og lendi í meiðslum aftan í læri sem voru mjög alvarleg. Ég þurfti að fara í aðgerð bara næsta dag nánast. Alveg smá sjokk. Ótrúlegt að þetta hafi gerst á æfingu, daginn fyrir fyrsta leik minn með liðinu. Maður er enn að reyna höndla þetta á einhvern hátt. Veit ekki alveg hvað manni á að finnast um þetta.“
Sakleysisleg hælsending dró dilk á eftir sér.
„Ég var í rauninni bara að gera hælsendingu á æfingu. Eitthvað sem krefst ekki rosalegrar hreyfingar, tekur alveg á aftan í læri. Ég gerði það og fann eitthvað klikk í lærinu. Vissi að eitthvað hafði gerst. En svo daginn eftir, þegar að ég var að bíða eftir niðurstöðu rannsókna varðandi meiðslin fann ég að það var eitthvað mikið að. Ég gat ekki labbað og hafði ekki mjög góða tilfinningu fyrir þessu.“
Og því miður ekki í fyrsta skipti sem þessu 21 árs gamli leikmaður hefur lent í alvarlegum meiðslum á sínum svo til stutta tíma í atvinnumennsku í Póllandi og nú Þýskalandi.
„Dvölin mín í Póllandi byrjaði á svipaðan hátt. Þar meiddist ég tiltölulega snemma. Ég get leitað í þá reynslu. En ógeðslega svekkjandi að lenda í þessu. Þetta eru heldur ekki einhver lítil meiðsli. Þetta er alvöru verkefni þessi meiðsli, aðgerð og allt sem því fylgir. Þetta er högg en maður þarf bara að taka því og halda áfram. Ekkert mikið annað sem hægt er að gera.
En ég held ég að allir sem hafa verið í íþróttum, eða upplifað meiðsli aftan í læri, viti að það eru mjög hættuleg meiðsli. Því það eru miklar líkur á að þau taki sig upp aftur og aftur. Auðvitað, með því að fara í aðgerð, þá ertu alveg að auka líkurnar á að þetta verði allt í lagi. Þá þarftu bara að sinna endurhæfingunni vel í kjölfarið.“
Lánsamningur Gísla hjá St.Pauli inniheldur kaupákvæði og fann hann strax fyrir miklum stuðningi frá forráðamönnum félagsins.
„Það held ég að sé það eina jákvæða sem ég hef tekið úr þessari stöðu hingað til. Auðvitað gerist þetta eftir tvær æfingar, í raun hlægilegt hvað þetta gerist snemma. Hvað tímasetningin er óheppileg. Ég var náttúrulega miður mín yfir þessu. Að vera kominn í nýtt lið og geta ekki lagt mitt af mörkum strax. Ég bara fór beint inn á skrifstofu og átti góð samtöl við mennina sem ráða hér. Ég fann það strax samdægurs og við vissum hver staðan væri að það var aldrei neitt annað í huga hjá þeim en að standa hundrað prósent við bakið á mér. Þeir sögðu við mig: „Við fengum þig til liðsins af ástæðu. Sú ástæða breyttist ekkert þó þú sért meiddur.“
Þeir eru bara hundrað prósent á bak við mig og í raun var það bara í mínum höndum hvernig ég vildi hátta endurhæfingunni. Eftir að ég sá hvernig þeir tóku í þetta og hvernig þeir stóðu við bakið á mér þá vildi ég bara vera áfram hérna í Hamborg með liðinu. Klára þetta með þeim og vera klár í seinni part tímabilsins.“
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Ein Beitrag geteilt von FC St. Pauli (@fcstpauli)
Það mikilvægasta sem íþróttamaður getur fundið fyrir sé trú og traust í svona stöðu.
„Auðvitað er þetta náttúrulega þreytt fyrir þá. Að fá til sín leikmann sem meiðist strax. En þeir sögðu mér það alveg frá fyrstu stundu, af því að mér leið náttúrulega illa fyrir þeirra hönd, að það átti sig allir á því að þetta sé verst fyrir mig. Að mér líði verst með þetta. Það er í raun bara tímasetningin sem hafði áhrif á að þetta samtal þurfti að eiga sér stað. Meiðsli eru allt of stór partur af íþróttum. Eiga sér stað á hverjum degi. Menn detta út hægri – vinstri. Það fara allir í gegnum einhverja meiðslakafla en tímasetningin á þessu var það versta. Ekki það sem ég hefði kosið fyrir fram.“
Hugarfar Gísla er aðdáunarvert. Þrátt fyrir ítrekuð áföll og eða eiga fullan rétt á því að finnast sín staða ósanngjörn svekkir hann sig ekki á því sem hann getur ekki breytt.
„Ég held að það besta fyrir mig núna sé að hugsa að ég sé bara tuttugu og eins árs. Það er nóg eftir. Það þýðir ekkert að fara vorkenna sér eitthvað. Auðvitað er það alveg erfitt að fá svona reglulegan skell. Að mínu mati hef ég fengið svona skell aðeins of oft síðan að ferillinn minn hófst. Ekkert eitthvað lítil meiðsli, heldur alvöru meiðsli. Þurft að fara í tvær aðgerðir. Það er alveg þreytt og erfitt og allt það. En ég reyni að setja mér þá reglu að detta aldrei í að fara vorkenna mér.“
„Ég er í mikilli forréttindastöðu. Ég er atvinnumaður í fótbolta sem var draumurinn minn. Ég áttaði mig alveg á því þegar að ég fór til Póllands og þannig að þetta er hluti af þessu. Gerist kannski oftar hjá sumum heldur en öðrum. Það er búið að vera dálítið mikið af því hjá mér síðustu ár en ekkert sem ég get gert í því annað en að reyna koma mér aftur inn á völlinn. Reyna mitt besta til að halda mér heilum.
Þetta hefur verið erfitt á tímum, þetta kannski stærsta sjokkið þegar að ég tek tímasetninguna og allt með í myndina. En ekki fara að vorkenna sér. Svo verða fjórir mánuðir liðnir eftir enga stund. Þá er maður byrjaður að spila aftur og þetta þá í reynslubankanum.“
Brot úr viðtalinu við Gísla Gottskálk má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni.