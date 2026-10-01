Fótbolti

Fékk gráðuna fyrir viku og lék í djörfu mynd­bandi

Sindri Sverrisson skrifar
Atanas Ribarski stýrði sinni fyrstu æfingu með A-landsliðinu í gær.
Atanas Ribarski stýrði sinni fyrstu æfingu með A-landsliðinu í gær. @TeamBulgaria

Búlgaría hefur ráðið nýjan þjálfara tímabundið eftir að Aleksandar Dimitrov tilkynnti á blaðamannafundi í fyrrakvöld, eftir 0-0 jafntefli við Eistland, að hann væri hættur störfum. Sá mætir heldur reynslulítill til Íslands.

Undir stjórn Dimitrov hóf Búlgaría Þjóðadeildina á að tapa 2-1 gegn Lúxemborg og gera markalaust jafntefli við Eistland þrátt fyrir að báðir leikir væru á heimavelli liðsins. Þar með hafði Dimitrov stýrt Búlgaríu í tíu leikjum og tapað fimm þeirra, gert tvö jafntefli og unnið þrjá.

Dimitrov sagði ljóst að hann hefði misst traust leikmanna og þakkaði pent fyrir sig.

Í hans stað hefur Atanas Ribarski verið ráðinn tímabundið og ljóst að hann stýrir Búlgaríu að minnsta kosti gegn Íslandi á Laugardalsvelli á laugardaginn og svo gegn Lúxemborg næsta þriðjudag.

Ber að ofan í tónlistarmyndbandi

Ribarski er 41 árs gamall en frekar reynslulítill á stóra sviðinu. Hann hefur aðallega þjálfað yngri leikmenn og var fyrir ári síðan ráðinn þjálfari U19-landsliðs Búlgaríu.

Búlgarski miðillinn Gong.bg bendir á að raunar hafi Ribarski aðeins fyrir viku síðan hlotið UEFA Pro-þjálfaragráðuna sem er hæsta gráða sem þjálfarar geta fengið.

Þá bendir miðillinn á að Ribarski hafi áður reynt fyrir sér á öðru sviði þegar hann lék í tónlistarmyndbandi söngkonunnar Preslava árið 2012, ber að ofan í ögrandi senum.

Ribarski hefur áður starfað fyrir A-landsliðið en þá sem greinandi þegar Ilian Iliev var þjálfari.

Þjóðadeild karla í fótbolta

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