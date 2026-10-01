Fékk gráðuna fyrir viku og lék í djörfu myndbandi Sindri Sverrisson skrifar 1. október 2026 10:35 Atanas Ribarski stýrði sinni fyrstu æfingu með A-landsliðinu í gær. @TeamBulgaria Búlgaría hefur ráðið nýjan þjálfara tímabundið eftir að Aleksandar Dimitrov tilkynnti á blaðamannafundi í fyrrakvöld, eftir 0-0 jafntefli við Eistland, að hann væri hættur störfum. Sá mætir heldur reynslulítill til Íslands. Undir stjórn Dimitrov hóf Búlgaría Þjóðadeildina á að tapa 2-1 gegn Lúxemborg og gera markalaust jafntefli við Eistland þrátt fyrir að báðir leikir væru á heimavelli liðsins. Þar með hafði Dimitrov stýrt Búlgaríu í tíu leikjum og tapað fimm þeirra, gert tvö jafntefli og unnið þrjá. Dimitrov sagði ljóst að hann hefði misst traust leikmanna og þakkaði pent fyrir sig. Í hans stað hefur Atanas Ribarski verið ráðinn tímabundið og ljóst að hann stýrir Búlgaríu að minnsta kosti gegn Íslandi á Laugardalsvelli á laugardaginn og svo gegn Lúxemborg næsta þriðjudag. Ber að ofan í tónlistarmyndbandi Ribarski er 41 árs gamall en frekar reynslulítill á stóra sviðinu. Hann hefur aðallega þjálfað yngri leikmenn og var fyrir ári síðan ráðinn þjálfari U19-landsliðs Búlgaríu. Búlgarski miðillinn Gong.bg bendir á að raunar hafi Ribarski aðeins fyrir viku síðan hlotið UEFA Pro-þjálfaragráðuna sem er hæsta gráða sem þjálfarar geta fengið. Þá bendir miðillinn á að Ribarski hafi áður reynt fyrir sér á öðru sviði þegar hann lék í tónlistarmyndbandi söngkonunnar Preslava árið 2012, ber að ofan í ögrandi senum. Ribarski hefur áður starfað fyrir A-landsliðið en þá sem greinandi þegar Ilian Iliev var þjálfari. Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Fótbolti Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Fótbolti Yfirmenn Heimis teknir á teppið Fótbolti Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Enski boltinn „Alla vikuna höfum við verið afskrifuð af ykkur fjölmiðlum“ Sport Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Fótbolti Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Enski boltinn Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Fótbolti Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Fótbolti Á förum frá Haas og mögulega frá Formúlu 1 Formúla 1 Fleiri fréttir Jesus sveik lærisveininn Fékk gráðuna fyrir viku og lék í djörfu myndbandi Litlu finnsku uglurnar slá í gegn Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Yfirmenn Heimis teknir á teppið Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Þýsku meistararnir unnu stórsigur í Meistaradeildinni Ída Marín skoraði í stórsigri í Evrópubikarnum Hlín og félagar á leið í 16-liða úrslitin sannfærandi Uppgjörið: Czarni - Breiðablik 1-0 (7-2) | Áttu aldrei séns Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Diljá Ýr skaut Brann í 16-liða úrslitin Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Uppgjörið: Frankfurt - FH 4-1 | Stórliðið batt enda á Evrópudraumi FH Kvartaði í forsetann þegar hann fékk ekki að spila Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Sá sem ég dáist mest að í heiminum“ Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum Búlgarskur formaður skotinn til bana „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Sjáðu mörkin hjá ungu strákunum gegn Sviss Slapp eftir að hafa tekið Brynjólf hálstaki: „Þetta er bara rautt“ „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ Sjá meira