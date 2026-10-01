Real Madrid hefur afhent UEFA gögn sem hjálpar evrópska knattspurnysambambandinu í rannsókn á hvort að Barcelona hafi greitt þáverandi varaforseta spænskra dómarasamtaka. Samkvæmt gögnum Real Madrid var varaforsetinn Jose Maria Enriquez Negreira að fá greitt frá Barcelona í tvo áratugi.
Samkvæmt færslu frá Real Madrid innihalda gögnin upplýsingar og sannanir af mútum Barcelona til spænskra dómara. Félagið hefur áhyggjur af því að dómarasamtök og Barccelona hafi unnið saman og að búið sé að rjúfa traust milli dómarasamtakanna og félaga í spænsku úrvalsdeildinni.
Real Madrid brýnir fyrir UEFA að mákið sé stórt og þurfi að komast til botns í því sem fyrst. Félagið hefur lengi vel verið aðalkeppinautur Barcelona og mun refsing á liðið vera gríðarlegt högg fyrir spænsku úrvalsdeildina og fótboltaheiminn yfir höfuð.
Real Madrid ætlar að vera UEFA innan handar til að aðstoða við rannsóknina en á þessum tveim áratugum hefur Barcelona verið sigursælasta lið Spánar. Real Madrid hefur veitt Barcelona harða keppni en óvíst hver refsingin verði fyrir Barcelona ef félagið gerist sekt.
Rannsókn málsins hófst árið 2023 og hefur verið í gangi síðan. Málið virðist þó vera að snúast í stærra mál með gögnum sem Real Madrid var að gefa frá sér. Í maí gaf Florentino Perez, forseti Real Madrid, það í skyn að hann væri búinn að uppgvota ný gögn í málinu. Svo virðist vera sem þau gögn séu þau sem UEFA er komið með í hendurnar núna.