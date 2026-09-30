Hlín Eiríksdóttir og félagar í Malmö tryggðu sig í 16-liða úrslit Evrópubikars kvenna í dag með 3-0 sigri á austurríska liðinu St. Pölten. Samanlagt vann Malmö viðureigninga 5-0.
Malmö vann fyrri leikinn gegn St. Pölten 2-0 í Austurríki og var því liðið fullt sjálfstrausts þegar austurríska liðið kom í heimsókn til Svíþjóðar. Malmö komst í forystu leiksins strax á áttundu mínútu með marki frá Ellen Lofqvist og 20 mínútum síðar náði Tuva Skoog að tvöfalda forystu Malmö í leiknum.
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Staðan var 2-0 í hálfleik og ljóst að mikið þurfti að gerast hjá St. Pölten ef liðið ætlaði að vinna upp fjögurra marka forskot Malmö. Það hafðist ekki og náði Izzy D‘Aquila að skora þriðja mark Malmö í leiknum og var staðan í viðureigninni orðin 5-0.
Þetta reyndist vera lokamark leiksins og náði Malmö að tryggja sig í 16-liða úrslitin á sannfærandi hátt. Dregið verður um hvaða lið mætast í 16-liða úrslitum Evrópubikarsins á föstudaginn en þar eru mörg sterk lið sem eiga möguleika á að mætas þar.