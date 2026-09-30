Czarni vann síst of stóran 1-0 sigur á Breiðabliki í síðari leik liðanna í Evrópubikar kvenna í fótbolta í Póllandi í dag. Tvöföld vítavarsla Taylor Kane stóð upp úr í bragðdaufri frammistöðu Blika sem eru úr leik eftir 6-2 tap í fyrri leiknum.
Breiðablik hóf leik dagsins í brattri brekku. Liðið hafði tapað fyrri leiknum við pólsku meistarana Czarni með fjögurra marka mun, 6-2.
Vonin var því veik fyrir leik og þegar hann byrjaði var ljóst að Blikakonur myndu ekki hleypa spennu í einvígið. Pólska liðið var umtalsvert sterkari aðilinn í fyrri hálfleik og setti Blika í vandræði með hápressu í upphafi leiks.
Czerni fékk þó nokkur færi til að komast yfir en Taylor Kane var iðulega vandanum vaxin ef þær pólsku hittu markið.
Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir slapp í gegn undir lok fyrri hálfleiks og fékk besta færi leiksins fram að þeim tímapunkti en skot hennar fór rétt framhjá úr dauðafæri. Staðan var markalaus í hálfleik og munurinn enn fjögur mörk fyrir síðari hálfleikinn.
Czarni var áfram sterkari aðilinn eftir hlé og stíflan brast eftir elleftu hornspyrnu liðsins í leiknum. Þá voru Blikakonur klaufalegar við að koma boltanum frá og hann féll fyrir fætur Patrycju Sarapata sem var ein innan um fimm Blika á markteignum en mokaði boltanum yfir línuna af meters færi.
Þær pólsku voru betri eftir markið og Klaudia Milek fékk besta færi hálfleiksins en afgreiðslan var ekki frábær og Taylor Kane varði í markinu. Ekki löngu síðar féll boltinn fyrir Milek fyrir opnu marki en Blikakonur köstuðu sér fyrir og komu í veg fyrir mark af um metra færi.
Milek fékk annað tækifæri þegar vítaspyrna var dæmd á furðulegum forsendum eftir aukaspyrnu þeirra pólsku utan af velli.
Milek steig á punktinn en Taylor Kane varði spyrnuna. Þær pólsku náðu frákastinu og skoruðu en rúmenski dómarinn var ekki á því að láta markið standa – endurtaka þurfti spyrnuna.
Kane var metin hafa farið af línunni svo aftur fékk Milek tækifæri. Kane gerði sér lítið fyrir og varði aðra vítaspyrnu frá henni, í þetta skipti löglega. Kane tók því greinilega persónulega að hafa fengið á sig fjögur mörk frá Milek í Kópavogi og gjörsamlega lokaði á hana í dag.
Leiknum lauk aftur á móti 1-0 og einvíginu 7-2 fyrir pólsku meistarana. Einvígið var gott sem tapað fyrir fram eftir klaufaganginn í fyrri leiknum.
Eins furðulegt og það er að segja það fannst manni yfirburðir Czarni á vellinum hins vegar meiri í dag en í Kópavoginum þrátt fyrir minni mun á lokatölum. Það verður í það minnsta ekki tekið af þeim pólsku að þær fara verðskuldað áfram í 16-liða úrslit keppninnar á meðan Evrópuævintýri Blikakvenna er lokið þetta árið.
Tvöföld vítavarsla Kane. Frábærir taktar gegn markaskoraranum Milek sem gat ekki skorað fyrir sitt litla líf í kvöld.
Taylor Kane, markvörður Breiðabliks, var best á vellinum í kvöld. Það segir sína sögu.
Skúrkarnir eru hreinlega allt Blikaliðið fyrir að hafa kastað einvíginu svona rækilega frá sér á heimavelli fyrir viku.
Kröfulítill leikur fyrir rúmenskt dómarateymi sem var þó ekkert frábært. Nokkrir furðulegir dómar sem fóru meira í taugarnar á Blikum en heimakonum. Vítadómurinn var skrýtinn sem og ákvörðunin um að endurtaka spyrnuna. Kane varði þá bara báðar.
Pólskir sem sungu og trölluðu allan leikinn. Nokkuð vel var mætt á völl sem var þó heldur stór fyrir tilefnið og því mörg laus sæti á 12 þúsund manna vellinum.