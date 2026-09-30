Fótbolti

Þýsku meistararnir unnu stór­sigur í Meistara­deildinni

Andri Broddason skrifar
Glódís Perla spilaði allan leikinn í hjarta varnarinnar sem fékk ekki á sig mark.
Glódís Perla spilaði allan leikinn í hjarta varnarinnar sem fékk ekki á sig mark. Pau Barrena/Getty Images

Bayern München vann stórsigur á Benfica í Meistaradeild Evrópu kvenna í fótbolta í kvöld. Fyrsta mark leiksins var lengi að koma en þrátt fyrir það náði Bayern að tryggja 3-0 sigur.

Bayern München gerði svekkjandi jafntefli við Manchester City í fyrstu umferð Meistaradeildarinnar og var liðið staðráðið í því að bæta upp fyrir töpuð stig þar. Lið Bayern var mikið að sækja í fyrri hálfleik en inn vildi boltinn ekki og var markalaust í hálfleik.

Þýsku meistararnir voru mikið að sækja og var Glódís Perla Viggósdóttir komin fram og lét skot vaða fyrir utan teig. Það endaði ekki í netinu en nokkrum mínútum síðar náði Klara Bühl að brjóta ísinn fyrir þýska stórliðið með skoti fyrir utan teig.

Eftir að Bühl náði forystunni fyrir Bayern fékk liðið sjálfstraust og Pernille Harder náði að tvöfalda forystu liðsins. Aðeins átta mínútum síðar náði Franziska Kett að skora þriðja mark þýska liðsins sem reyndist vera lokamark leiksins.

Bayern München er því í góðri stöðu í Meistaradeildinni enn með fjögur stig eftir aðeins tvo leiki og gott fyrir sjálfstraust Glódísar Perlu að halda hreinu.

Vandræði gegn ítalska stórliðinu

Fyrr í kvöld spilaði BK Häcken við Juventus og var Thelma Karen Pálmadóttir í byrjunarliði Häcken. Markalaust var í hálfleik en Juventus var sterkara liðið í leiknum og áttu eftir að sækja í sig veðrið.

Juventus náði að skora þrjú mörk í seinni hálfleik og vann leikinn 3-0 og er Häcken því búið að tapa báðum leikjum sínum í Meistaradeildinni. Næsti leikur liðsins er gegn Paris FC.

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