Þýsku meistararnir unnu stórsigur í Meistaradeildinni Andri Broddason skrifar 30. september 2026 21:36 Glódís Perla spilaði allan leikinn í hjarta varnarinnar sem fékk ekki á sig mark. Pau Barrena/Getty Images Bayern München vann stórsigur á Benfica í Meistaradeild Evrópu kvenna í fótbolta í kvöld. Fyrsta mark leiksins var lengi að koma en þrátt fyrir það náði Bayern að tryggja 3-0 sigur. Bayern München gerði svekkjandi jafntefli við Manchester City í fyrstu umferð Meistaradeildarinnar og var liðið staðráðið í því að bæta upp fyrir töpuð stig þar. Lið Bayern var mikið að sækja í fyrri hálfleik en inn vildi boltinn ekki og var markalaust í hálfleik. Þýsku meistararnir voru mikið að sækja og var Glódís Perla Viggósdóttir komin fram og lét skot vaða fyrir utan teig. Það endaði ekki í netinu en nokkrum mínútum síðar náði Klara Bühl að brjóta ísinn fyrir þýska stórliðið með skoti fyrir utan teig. Eftir að Bühl náði forystunni fyrir Bayern fékk liðið sjálfstraust og Pernille Harder náði að tvöfalda forystu liðsins. Aðeins átta mínútum síðar náði Franziska Kett að skora þriðja mark þýska liðsins sem reyndist vera lokamark leiksins. Bayern München er því í góðri stöðu í Meistaradeildinni enn með fjögur stig eftir aðeins tvo leiki og gott fyrir sjálfstraust Glódísar Perlu að halda hreinu. Vandræði gegn ítalska stórliðinu Fyrr í kvöld spilaði BK Häcken við Juventus og var Thelma Karen Pálmadóttir í byrjunarliði Häcken. Markalaust var í hálfleik en Juventus var sterkara liðið í leiknum og áttu eftir að sækja í sig veðrið. Juventus náði að skora þrjú mörk í seinni hálfleik og vann leikinn 3-0 og er Häcken því búið að tapa báðum leikjum sínum í Meistaradeildinni. Næsti leikur liðsins er gegn Paris FC. Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna Íslendingar erlendis Fótbolti Mest lesið „Sá sem ég dáist mest að í heiminum“ Fótbolti Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Fótbolti „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ Fótbolti Kvartaði í forsetann þegar hann fékk ekki að spila Fótbolti Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Fótbolti Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum Fótbolti Frikki Dór segir stöðu Bjarkar galna en bærinn lofar að verja starfið Sport Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ Enski boltinn Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Fótbolti Danir fjalla um niðurlæginguna á Hlíðarenda Handbolti Fleiri fréttir Þýsku meistararnir unnu stórsigur í Meistaradeildinni Ída Marín skoraði í stórsigri í Evrópubikarnum Hlín og félagar á leið í 16-liða úrslitin sannfærandi Uppgjörið: Czarni - Breiðablik 1-0 (7-2) | Áttu aldrei séns Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Diljá Ýr skaut Brann í 16-liða úrslitin Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Uppgjörið: Frankfurt - FH 4-1 | Stórliðið batt enda á Evrópudraumi FH Kvartaði í forsetann þegar hann fékk ekki að spila Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Sá sem ég dáist mest að í heiminum“ Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum Búlgarskur formaður skotinn til bana „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Sjáðu mörkin hjá ungu strákunum gegn Sviss Slapp eftir að hafa tekið Brynjólf hálstaki: „Þetta er bara rautt“ „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ „Get ekki beðið um mikið meira“ Meistarataktar í Sevilla frá upphafi til enda „Langt síðan við unnum fótboltaleik“ „Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ Tíu tékkar réðu ekki við Englendinga Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Stressaður Arnar verði að vinna: „Er þetta of flókið?“ „Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik“ „Við ætlum bara að klára okkar og gera það sem við mögulega getum“ Sjá meira