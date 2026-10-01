Fótbolti

Litlu finnsku uglurnar slá í gegn

Sindri Sverrisson skrifar
Miska Ylitolva skoraði í sigrinum frækna gegn Spáni.
Miska Ylitolva skoraði í sigrinum frækna gegn Spáni. Getty/Omar Arnau

Það eru ekki bara íslensku strákarnir í U21-landsliðinu í fótbolta sem hafa verið að gera frábæra hluti að undanförnu því kollegar þeirra í Finnlandi unnu stjörnum prýtt lið Spánar og eru nálægt því að komast á EM.

Mikil eftirvænting ríkti í Finnlandi fyrir leik U21-liðsins, sem kallast „Litlu uglurnar“, við Spánverja. Gestirnir voru með í sínum röðum leikmenn á borð við Barcelona-manninn Marc Bernal, þá Jacobo Ramón og Jesús Rodríguez úr Como og Gonzalo García úr Fulham.

Uppselt var á leikinn og áhorfendamet slegið þar sem yfir 7.000 áhorfendur sáu finnsku strákana vinna frábæran 2-1 sigur í Tampere í síðustu viku. Otto Ruoppi, leikmaður Mainz í Þýskalandi, og Miska Ylitolva sem spilar fyrir Kalmar í Svíþjóð, skoruðu mörk Finna.

Finnarnir fylgdu svo sigrinum eftir með því að vinna 2-0 útisigur gegn Rúmeníu í gær.

Þetta þýðir að Finnland er efst í sínum riðli með 22 stig fyrir lokaleikinn við Kósovó. Spánn er með 21 stig en á tvo leiki eftir og getur því enn unnið riðilinn. Sigurliðið kemst beint á EM en ef Finnar vinna Kósovó gætu þeir komist beint á EM sem liðið í 2. sæti með bestan árangur.

Leikið er í níu undanriðlum og kemst eitt lið með bestan árangur í 2. sæti beint á EM en hin átta fara í umspil um fjögur laus sæti.

Ísland er í baráttunni um sæti í umspili eftir að hafa unnið stórsigur gegn Sviss og gert jafntefli við Frakkland. Liðið þarf nú að vinna Færeyjar í Þórshöfn í lokaleik sínum á þriðjudaginn og treysta á að Sviss nái ekki að vinna Frakkland á útivelli á sama tíma.

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