Litlu finnsku uglurnar slá í gegn Sindri Sverrisson skrifar 1. október 2026 10:01 Miska Ylitolva skoraði í sigrinum frækna gegn Spáni. Getty/Omar Arnau Það eru ekki bara íslensku strákarnir í U21-landsliðinu í fótbolta sem hafa verið að gera frábæra hluti að undanförnu því kollegar þeirra í Finnlandi unnu stjörnum prýtt lið Spánar og eru nálægt því að komast á EM. Mikil eftirvænting ríkti í Finnlandi fyrir leik U21-liðsins, sem kallast „Litlu uglurnar“, við Spánverja. Gestirnir voru með í sínum röðum leikmenn á borð við Barcelona-manninn Marc Bernal, þá Jacobo Ramón og Jesús Rodríguez úr Como og Gonzalo García úr Fulham. Uppselt var á leikinn og áhorfendamet slegið þar sem yfir 7.000 áhorfendur sáu finnsku strákana vinna frábæran 2-1 sigur í Tampere í síðustu viku. Otto Ruoppi, leikmaður Mainz í Þýskalandi, og Miska Ylitolva sem spilar fyrir Kalmar í Svíþjóð, skoruðu mörk Finna. Finnarnir fylgdu svo sigrinum eftir með því að vinna 2-0 útisigur gegn Rúmeníu í gær. Þetta þýðir að Finnland er efst í sínum riðli með 22 stig fyrir lokaleikinn við Kósovó. Spánn er með 21 stig en á tvo leiki eftir og getur því enn unnið riðilinn. Sigurliðið kemst beint á EM en ef Finnar vinna Kósovó gætu þeir komist beint á EM sem liðið í 2. sæti með bestan árangur. Leikið er í níu undanriðlum og kemst eitt lið með bestan árangur í 2. sæti beint á EM en hin átta fara í umspil um fjögur laus sæti. Ísland er í baráttunni um sæti í umspili eftir að hafa unnið stórsigur gegn Sviss og gert jafntefli við Frakkland. Liðið þarf nú að vinna Færeyjar í Þórshöfn í lokaleik sínum á þriðjudaginn og treysta á að Sviss nái ekki að vinna Frakkland á útivelli á sama tíma. Fótbolti Mest lesið Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Fótbolti Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Fótbolti Yfirmenn Heimis teknir á teppið Fótbolti Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Enski boltinn „Alla vikuna höfum við verið afskrifuð af ykkur fjölmiðlum“ Sport Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Fótbolti Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Enski boltinn Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Fótbolti Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Fótbolti Á förum frá Haas og mögulega frá Formúlu 1 Formúla 1 Fleiri fréttir Jesus sveik lærisveininn Fékk gráðuna fyrir viku og lék í djörfu myndbandi Litlu finnsku uglurnar slá í gegn Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Yfirmenn Heimis teknir á teppið Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Þýsku meistararnir unnu stórsigur í Meistaradeildinni Ída Marín skoraði í stórsigri í Evrópubikarnum Hlín og félagar á leið í 16-liða úrslitin sannfærandi Uppgjörið: Czarni - Breiðablik 1-0 (7-2) | Áttu aldrei séns Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Diljá Ýr skaut Brann í 16-liða úrslitin Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Uppgjörið: Frankfurt - FH 4-1 | Stórliðið batt enda á Evrópudraumi FH Kvartaði í forsetann þegar hann fékk ekki að spila Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Sá sem ég dáist mest að í heiminum“ Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum Búlgarskur formaður skotinn til bana „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Sjáðu mörkin hjá ungu strákunum gegn Sviss Slapp eftir að hafa tekið Brynjólf hálstaki: „Þetta er bara rautt“ „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ Sjá meira