Hættur við að hætta við að hætta Sindri Sverrisson skrifar 1. október 2026 15:47 Carlos Queiroz stýrði Gana á HM í sumar og komst liðið í 32-liða úrslit. Getty/Julian Finney Carlos Queiroz tilkynnti að hann væri hættur sem þjálfari Gana eftir HM í fótbolta í sumar. Hann sneri svo þeirri ákvörðun en er nú aftur hættur. Hinn 73 ára gamli Queiroz, sem á sínum tíma var aðstoðarmaður Sir Alex Ferguson hjá Manchester United og þjálfaði líka Real Madrid og portúgalska landsliðið, hefur komið víða við á ferlinum. Hann tók við landsliði Gana í apríl, skömmu fyrir HM, og varð þar með aðeins annar þjálfarinn í sögunni til að mæta sem landsliðsþjálfari á fimm heimsmeistaramót í röð. Áður hafði hann stýrt Portúgal á HM 2010 og Íran árin 2014, 2018 og 2022. Þessi þrautreyndi þjálfari hætti eftir HM en tók svo aftur við Gana í september og stýrði liðinu í upphafi undankeppni Afríkumótsins. Þar hefur liðið hins vegar tapað fyrstu tveimur leikjum sínum, 2-0 gegn Fílabeinsströndinni og 4-2 gegn Gambíu. Í dag var svo tilkynnt að Queiroz væri hættur og leit hafin að arftaka hans. „Eftir viðræður af fullri gagnkvæmri virðingu höfum við, knattspyrnusamband Gana og ég, komist að samkomulagi um að segja upp samningi mínum sem aðalþjálfari landsliðsins. Þetta var ekki auðveld ákvörðun en miðað við núverandi aðstæður komumst við að þeirri niðurstöðu að það væri rétt að slíta samstarfinu,“ segir Queiroz í fréttatilkynningu. Fótbolti Mest lesið Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Fótbolti Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Fótbolti Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Fótbolti Yfirmenn Heimis teknir á teppið Fótbolti Jesus sveik lærisveininn Fótbolti Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Enski boltinn Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Enski boltinn „Ronaldo er elsta frekjudolla í heimi“ Sport Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Fótbolti Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Fótbolti Fleiri fréttir Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Tekur strax við sjöunni af Ronaldo Jesus sveik lærisveininn Fékk gráðuna fyrir viku og lék í djörfu myndbandi Litlu finnsku uglurnar slá í gegn Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Yfirmenn Heimis teknir á teppið Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Þýsku meistararnir unnu stórsigur í Meistaradeildinni Ída Marín skoraði í stórsigri í Evrópubikarnum Hlín og félagar á leið í 16-liða úrslitin sannfærandi Uppgjörið: Czarni - Breiðablik 1-0 (7-2) | Áttu aldrei séns Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Diljá Ýr skaut Brann í 16-liða úrslitin Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Uppgjörið: Frankfurt - FH 4-1 | Stórliðið batt enda á Evrópudraumi FH Kvartaði í forsetann þegar hann fékk ekki að spila Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Sá sem ég dáist mest að í heiminum“ Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum Búlgarskur formaður skotinn til bana „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Sjá meira