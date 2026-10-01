Fótbolti

Hættur við að hætta við að hætta

Sindri Sverrisson skrifar
Carlos Queiroz stýrði Gana á HM í sumar og komst liðið í 32-liða úrslit.
Carlos Queiroz stýrði Gana á HM í sumar og komst liðið í 32-liða úrslit. Getty/Julian Finney

Carlos Queiroz tilkynnti að hann væri hættur sem þjálfari Gana eftir HM í fótbolta í sumar. Hann sneri svo þeirri ákvörðun en er nú aftur hættur.

Hinn 73 ára gamli Queiroz, sem á sínum tíma var aðstoðarmaður Sir Alex Ferguson hjá Manchester United og þjálfaði líka Real Madrid og portúgalska landsliðið, hefur komið víða við á ferlinum. 

Hann tók við landsliði Gana í apríl, skömmu fyrir HM, og varð þar með aðeins annar þjálfarinn í sögunni til að mæta sem landsliðsþjálfari á fimm heimsmeistaramót í röð. Áður hafði hann stýrt Portúgal á HM 2010 og Íran árin 2014, 2018 og 2022.

Þessi þrautreyndi þjálfari hætti eftir HM en tók svo aftur við Gana í september og stýrði liðinu í upphafi undankeppni Afríkumótsins. Þar hefur liðið hins vegar tapað fyrstu tveimur leikjum sínum, 2-0 gegn Fílabeinsströndinni og 4-2 gegn Gambíu.

Í dag var svo tilkynnt að Queiroz væri hættur og leit hafin að arftaka hans.

„Eftir viðræður af fullri gagnkvæmri virðingu höfum við, knattspyrnusamband Gana og ég, komist að samkomulagi um að segja upp samningi mínum sem aðalþjálfari landsliðsins. Þetta var ekki auðveld ákvörðun en miðað við núverandi aðstæður komumst við að þeirri niðurstöðu að það væri rétt að slíta samstarfinu,“ segir Queiroz í fréttatilkynningu.

Fótbolti

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