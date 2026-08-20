Brynjar Kristmundsson og Olgeir Sigurgeirsson munu stýra liði Stjörnunnar það sem eftir lifir tímabils í Bestu deild karla. Hákon Ernir Haraldsson mun halda sinni stöðu í þjálfarateyminu.
Þetta staðfesti Brynjar í samtali við Vísi en ekki hefur tekist að ná í Olgeir né Sæmund Friðjónsson, formann knattspyrnudeildar Stjörnunnar, síðan tilkynnt var um brottrekstur Jóns Þórs Haukssonar í morgun.
Olgeir og Brynjar eru aðalþjálfarar KFG, venslaliðs Stjörnunnar í Garðabæ, en Olgeir þjálfar einnig þriðja flokk félagsins sem rataði í fréttir fyrr í sumar fyrir framúrstefnulegan fótbolta.
Olgeir og Brynjar voru Jóni Þór til aðstoðar frá því að hann tók við þjálfarastarfinu fyrr í sumar af Jökli I. Elísabetarsyni. Aðstoðarmaður Jökuls, Hrannar Bogi Jónsson, hætti þegar Jökull var látinn fara í byrjun júní.
Hákon Ernir er leikgreinandi hjá Stjörnunni sem hefur starfað fyrir félagið síðan árið 2024.
Olgeir, Brynjar og Hákon munu mynda þjálfarateymi Stjörnunnar það sem eftir lifir tímabils. Ásamt væntanlega öðrum góðum mönnum sem munu saman mynda heilt teymi. Olgeir er elstur og reynslumestur af þeim þremur en hann er fyrrum leikmaður úr efstu deild og var áður aðstoðarþjálfari Rúnars Páls Sigmundssonar hjá Fylki.
Næsti leikur Stjörnunnar er gegn Þór Akureyri á sunnudaginn klukkan 17:00.
Stjarnan situr í 8. sæti deildarinnar með 21 stig úr 19 leikjum. liðið er fimm stigum frá fallsæti og fjórum stigum frá sæti í efri hlutanum, nú þegar þrjár umferðir eru eftir fram að skiptingu.