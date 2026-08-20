Stjarnan rak þjálfarann í annað sinn í sumar

Jón Þór Hauksson hefur verið rekinn úr starfi þjálfara karlaliðs Stjörnunnar í fótbolta. Þetta er í annað sinn í sumar sem Stjarnan rekur þjálfara sinn.
Þetta kemur fram í tilkynningu sem félagið sendi frá sér á samfélagsmiðlum.
Jón Þór tók við starfinu hjá Stjörnunni af Jökli I. Elísabetarsyni fyrr á tímabilinu, þann 13. júní síðastliðinn.
Síðasti leikur Jóns Þórs með Stjörnuna var í Úlfarsárdal á mánudagskvöld þegar liðið tapaði 3-1. Þar áður hafði liðið unnið tvo sigra í röð, gegn Keflavík og Val.
Stjarnan situr í 8. sæti deildarinnar með 21 stig úr 19 leikjum. liðið er fimm stigum frá fallsæti og fjórum stigum frá sæti í efri hlutanum, nú þegar þrjár umferðir eru eftir fram að skiptingu.
Stjarnan komst undir stjórn Jóns Þórs áfram í aðra umferð undankeppni Evrópudeildarinnar en féll þar úr leik gegn finnska liðinu Ilves í vítakeppni.
Ekki kemur fram í tilkynningu fram Stjörnunnar hver tekur við starfinu.
Brynjar Kristmundsson og Olgeir Sigurgeirsson, þjálfarar venslaliðsins KFG, hafa verið Jóni Þór til aðstoðar í sumar.