Íslenski boltinn

Stjarnan rak þjálfarann í annað sinn í sumar

Sindri Sverrisson skrifar
Jón Þór Hauksson hefur verið rekinn sem þjálfari Stjörnunnar.
Jón Þór Hauksson hefur verið rekinn sem þjálfari Stjörnunnar. Anton/Vísir

Jón Þór Hauksson hefur verið rekinn úr starfi þjálfara karlaliðs Stjörnunnar í fótbolta. Þetta er í annað sinn í sumar sem Stjarnan rekur þjálfara sinn.

Þetta kemur fram í tilkynningu sem félagið sendi frá sér á samfélagsmiðlum.

 Jón Þór tók við starfinu hjá Stjörnunni af Jökli I. Elísabetarsyni fyrr á tímabilinu, þann 13. júní síðastliðinn. 

Síðasti leikur Jóns Þórs með Stjörnuna var í Úlfarsárdal á mánudagskvöld þegar liðið tapaði 3-1. Þar áður hafði liðið unnið tvo sigra í röð, gegn Keflavík og Val.

Stjarnan situr í 8. sæti deildarinnar með 21 stig úr 19 leikjum. liðið er fimm stigum frá fallsæti og fjórum stigum frá sæti í efri hlutanum, nú þegar þrjár umferðir eru eftir fram að skiptingu.

Stjarnan komst undir stjórn Jóns Þórs áfram í aðra umferð undankeppni Evrópudeildarinnar en féll þar úr leik gegn finnska liðinu Ilves í vítakeppni. 

Ekki kemur fram í tilkynningu fram Stjörnunnar hver tekur við starfinu. 

Brynjar Kristmundsson og Olgeir Sigurgeirsson, þjálfarar venslaliðsins KFG, hafa verið Jóni Þór til aðstoðar í sumar. 

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