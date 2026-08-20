Eftir mikil fjárútlát í fyrrasumar hefur Liverpool haft mun hægara um sig á félagaskiptamarkaðnum í sumar. Sérfræðingar Sunnudagsmessunnar gefa félaginu falleinkunn eftir viðskipti sumarsins en enn er tími til að breyta þeirri einkunn.
Liverpool hefur fest kaup á franska miðverðinum Jérémy Jacquet frá Rennes og spænska kantmanninum Victor Munoz frá Osasuna, auk þess að fá miðvörðinn Ronald Araujo að láni frá Barcelona, en misst Mohamed Salah, Andrew Robertson og Ibrahima Konaté alla frítt.
„Þetta er rosalega þunnur hópur. Það vantar enn hægri bakvörð, miðsvæðið… það vantar betra „cover“ fyrir öftustu fjóra. Svo er Salah farinn, Diaz árið á undan… það vantar meira þar inn líka,“ sagði Albert Brynjar Ingason í upphitunarþætti Sunnudagsmessunnar sem sjá má á Vísi og Sýn+.
Sérfræðingar Messunnar gáfu félagaskiptum hvers félags í deildinni einkunn á bilinu 1-5 og fékk Liverpool aðeins 1 í einkunn frá Eiði Smára Guðjohnsen, og 2 frá Alberti og Hjörvari Hafliðasyni.
„En um leið og Bradley Barcola klárast þá kannski fer maður í fjarkann,“ sagði Hjörvar, sannfærður um að Liverpool þurfi að styrkja liðið meira.
„Þeir þurfa það. Hvern vilja þeir sem hægri bakvörð? Conor Bradley er meiddur, ætlar hann að hafa Frimpong í hægri bakverði? Svo held ég að það vanti hafsent með Van Dijk,“ sagði Hjörvar og Eiður tók þá við:
„Og á hvaða stalli verður Van Dijk? Það var augljóst að hann var að gera fleiri áberandi mistök á síðasta tímabili. Nær hann að koma til baka út úr þeim? Hann verður náttúrulega ekki yngri með árunum. Þetta snýst svo mikið um hvort Van Dijk getur spilað í sínum hæsta gæðaflokki, svo að maðurinn sem kemur við hliðina á honum geti stutt hann og búið til geggjað hafsentapar. Konate gat það ekki, mér fannst hann bara ekki nógu góður, svo það er spurning hver er maðurinn sem mun „complimenta“ Van Dijk og segja: „Heyrðu Virgil, þú mátt gera mistök líka, ég bakka þig upp.““