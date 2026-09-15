Dagný Brynjarsdóttir er næstmarkahæsta landsliðskona Íslands frá upphafi, með 38 mörk í 122 A-landsleikjum. Eftir að hafa eignast sinn þriðja son í vor kveðst hún hins vegar ekkert vita um það hvort hún hafi nú þegar spilað sinn síðasta landsleik.
Dagný, sem er nýorðin 35 ára gömul, kom sér fljótt af stað eftir barnsburð og náði lokum tímabilsins í Lengjudeildinni með Selfossi nú í sumar. Hún útilokar ekkert varðandi framhaldið á næsta ári.
Dagný hefur farið á fjögur Evrópumót með íslenska landsliðinu og skoraði til að mynda sigurmark gegn Hollandi 2013 í eina sigurleik Íslands á stórmóti. Leikirnir á EM í Sviss í fyrrasumar, þar sem Dagný var í minna hlutverki en hún hafði vonast til, gætu þó hafa verið hennar síðustu landsleikir á ferlinum.
„Eins og staðan er núna veit ég það eiginlega bara ekki,“ segir Dagný í spilaranum hér að neðan.
Hún lýsti yfir óánægju sinni með afskiptaleysi Þorsteins Halldórssonar landsliðsþjálfara, í viðtali við The Athletic árið 2024, þegar hún hafði fætt sinn annan son og var byrjuð að spila aftur með West Ham.
Þegar þriðji sonurinn kom í heiminn síðasta vor hafði Þorsteinn hins vegar fljótt samband:
„Steini hringdi í mig og óskaði mér til hamingju. Hann spurði hvað ég ætlaði að gera og ég sagðist bara ekki hafa hugmynd um það. Mér finnst þetta öðruvísi en með hina tvo syni mína. Ég vissi alveg framhaldið þá. Ég var samningsbundin félagi þegar ég eignaðist annan son minn en núna var ég ekki samningsbundin. Ég held ég þurfi bara að skoða hvað hentar fjölskyldunni og mér sem móður,“ segir Dagný.
Ísland spilar í haust afar mikilvæga leiki um að komast á HM í fyrsta sinn, í Brasilíu næsta sumar, og eflaust freistar það mót Dagnýjar. Hún er hins vegar rétt að komast af stað eftir fæðingu þriðja sonarins og fannst staða sín í landsliðinu auk þess ekki sterk áður en hún varð ólétt að honum.
„Ég upplifði ekki eins og það væri eitthvað verið að sækjast eftir mér þegar ég spilaði fyrir West Ham, eftir að hafa eignast annan son minn. Að mörgu leyti var ég bara kölluð aftur inn í landsliðið af því að það var mikið af meiðslum hjá miðjumönnum og þannig nýtti ég tækifærið.
Á þeim tíma var ég að spila í einni bestu deild í heimi en var ekki eftirsóknarverð fyrir landsliðið þannig að ég er ekki alveg að sjá það núna, þegar ég er að spila með Selfossi í Lengjudeildinni, að það sé verið að sækja eftir mér sem ég skil alveg. Það er ekki skref sem ætti að hjálpa mér að fara í landsliðið. Ég er í öðruvísi stöðu núna en þegar ég spilaði fyrir West Ham þá var ég ósátt við að vera ekki valin í landsliðið af því ég var að spila á það háu leveli, með það góðum leikmönnum. En núna get ég ekkert kvartað að vera ekki valin í landsliðið af því ég er ekki að spila á háu leveli.“
Heldur Dagný þá að hún eigi eftir að spila fleiri landsleiki?
„Ég veit það ekki. Mér fannst fínt að taka núna fyrsta skrefið með Selfossi í Lengjudeildinni. Það eru náttúrulega bara fimm mánuðir síðan ég átti barn svo þetta er getustig sem hentar fínt á þessum tímapunkti. En ef ég er alveg hreinskilin þá veit ég ekkert með framhaldið. Ég hef ekkert verið að spá í það og ætlaði ekki endilega að taka slaginn með Selfossi núna í sumar. Félagsskiptin fóru í gegn rétt fyrir miðnætti og við vorum ekki einu sinni búin að semja. Þetta skeði einhvern veginn allt á seinustu stundu.“
„Þetta er bara ótrúlega mikill heiður, skemmtilegt og spennandi,“ segir Dagný Brynjarsdóttir sem á dögunum var gerð að sendiherra enska knattspyrnufélagsins West Ham, fyrst kvenna utan Engalnds.