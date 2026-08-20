Í kvöld tekur Víkingur á móti Borac Banja Luka frá Bosníu og Hersegóvínu í úrslitaviðureign í umspili Sambandsdeildar Evrópu. Sölvi Geir Ottesen þjálfari Víkings er klár í slaginn gegn sterku bosnísku liði.
„Þetta er risaeinvígi og mikið undir. Við gerum okkur alveg grein fyrir því og erum peppaðir í að spila þennan leik.“
Nokkrir leikmenn Víkings hafa lent í meiðslum og verða ekki meira með á tímabilinu. Í Evrópuleik fyrr í sumar meiddust Óskar Borgþórsson og Tarik Ibrahimagic og verða þeir ekki meira með á tímabilinu.
„Við höfum lent í skakkaföllum með leikmenn þar sem þeir lenda í leiðinlegum meiðslum. Við þurfum bara að díla við það. Þeir eru meiddir og við erum með aðra leikmenn sem koma í staðinn og við fókusum á þá leikmenn sem eru til staðar.“
Gunnar Vatnhamar frá Færeyjum er að leika sitt fjórða tímabil með Víkingi á Íslandi. Hann verður þó á förum frá félaginu og gengur til liðs við Vejle sem leikur í dönsku B-deildinni. Vatnhamar mun ná að klára loka Evrópuviðureignina en eftir seinni leik viðureignarinnar í Bosníu mun hann fara til Danmerkur.
„Það er gott tækifæri fyrir mig að spila í Danmörku, ég hef ekki gert það áður. Þetta er nýr kafli og það er kominn tími til að prófa eitthvað nýtt.“
Eftir að hafa leikið fjögur tímabil og orðið Íslands- og bikarmeistari með Víkingi hefur honum liðið vel hér á landi. Hann ætlar enn að fylgjast með Víkingunum þrátt fyrir að hann sé fluttur til Danmerkur.
„Mér þykir mjög vænt um þetta félag og ég mun fylgjast með því það sem eftir er ævi minnar. Nú styð ég tvö félög og í framtíðinni kemur þriðja félagið: Víking frá Færeyjum, Víking frá Íslandi og nú Vejle í Danmörku.“
Síðasti leikur Gunnars Vatnhamar í Bestu deildinni verður gegn Val en liðin mætast á sunnudaginn.
Viðtalið má sjá í heild í spilaranum hér að neðan: