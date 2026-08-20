Danski þjóðarflokkurinn hefur rekið ellef manns með tengsl við rússnesku rétttrúnaðarkirkjuna úr flokknum eftir að hann reyndi að seilast til áhrifa. Sérfræðingur segir spurninguna ekki hvort kirkjan tengist rússneskum stjórnvöldum heldur hversu mikið.
Flokksmennirnir voru reknir áttu það sameiginlegt að tengjast rétttrúnaðarkirkjunni í Kaupmannahöfn og Árósum. Þeir eru sagðir hafa staðið fyrir bænafundum og komið félögum sínum í áhrifastöður innan ungliðahreyfingar flokksins. Ein þeirra virðist hafa skreytt sig nasistatáknum.
Danska blaðið Berlingske segir að forysta Danska þjóðarflokksins telji að markmið hópsins hafi verið að lauma sér inn í hann. Sérfræðingar óttist að það hafi verið liður í tilraun rússneskra stjórnvalda til þess að
Kenneth Kristensen Berth, framkvæmdastjóri Danska þjóðarflokksins, segir við danska ríkisútvarpið að aðalástæðan fyrir því að einstaklingarnir voru reknir úr ungliðahreyfingunni hafi verið sú að þeir hafi hagað sér eins og flokkur innan flokksins. Það væri ekki liðið innan hans.
Í framhaldinu ætli Þjóðarflokkurinn að rannsaka betur verðandi félaga fyrir fram. Kristensen Berth vildi ekki fara út í þá sálma hvernig það yrði gert.
Berglingske hafði í sinni umfjöllun eftir Emil Saggau, sérfræðingur í kirkjusögu við Háskólann í Lundi sem sérhæfir sig í rétttrúnaðarkirkju samtímans, að spurningin sé ekki hvort útibú rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar í Danmörku tengist stjórnvöldum í Kreml heldur að hversu miklu leyti.
Danski þjóðarflokkurinn er þjóðernisíhaldsflokkur og hefur verið sakaður um að taka upp málstað Rússa.