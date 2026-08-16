Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
FH
Víkingur R.
Fótbolti - Besta deild karla
ÍBV
ÍA
Fótbolti - Besta deild karla
KR
Breiðablik
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
sunnudagur 16. ágúst 2026
13 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
FH
Víkingur R.
Fótbolti - Besta deild karla
ÍBV
ÍA
Fótbolti - Besta deild karla
KR
Breiðablik
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino
Fótbolti
Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum
Enski boltinn
Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City
Enski boltinn
Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm
Íslenski boltinn
The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley
Enski boltinn
„Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim
Enski boltinn
Enn engin skýring á dauðaslysi hjólreiðakappans
Sport
Táningur sló 470 metra högg á DP World Tour
Golf
Stjarnan fær 208 sentímetra miðherja
Körfubolti
Selfoss og Jón Daði semja um starfslok
Íslenski boltinn
Fleiri fréttir
ÍBV - ÍA | Þrjú mikilvæg stig í boði í Eyjum
KR - Breiðablik | Stöðva Blikar áhlaup KR-inga?
FH - Víkingur R. | Meistararnir reyna að komast á sigurbraut
Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm
„Horfum bara á að enda tímabilið í topp sex“
„Þurfum að læra að spila leiki af þessari stærðargráðu“
„Við þurfum að gefa meira í þetta maður“
„Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“
Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum
Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga
Selfoss og Jón Daði semja um starfslok
Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur
Fastir í þriðja gír og bitlausir
Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum
„Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“
„Ísland breytti lífi mínu“
Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings
Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri
Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings
Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil
Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR
Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta
Þrótturum mistókst að komast á toppinn
Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið
Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti
Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn
Elvis kominn í Bítlabæinn
Stelpurnar tóku yfir Akureyri
Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar
Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik
Sjá meira
Mest lesið
Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino
Fótbolti
Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum
Enski boltinn
Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City
Enski boltinn
Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm
Íslenski boltinn
The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley
Enski boltinn
„Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim
Enski boltinn
Enn engin skýring á dauðaslysi hjólreiðakappans
Sport
Táningur sló 470 metra högg á DP World Tour
Golf
Stjarnan fær 208 sentímetra miðherja
Körfubolti
Selfoss og Jón Daði semja um starfslok
Íslenski boltinn
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
FH
Víkingur R.
Fótbolti - Besta deild karla
ÍBV
ÍA
Fótbolti - Besta deild karla
KR
Breiðablik
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar