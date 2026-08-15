Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
Þór
Keflavík
Fótbolti - Besta deild kvenna
FH
Breiðablik
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
laugardagur 15. ágúst 2026
13 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
Þór
Keflavík
Fótbolti - Besta deild kvenna
FH
Breiðablik
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok
Fótbolti
„Ísland breytti lífi mínu“
Íslenski boltinn
Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar
Enski boltinn
Nýliðarnir eyða meira en Manchester United
Enski boltinn
„Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“
Körfubolti
Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin
Enski boltinn
Flaug á hausinn á brautinni í gær en vann EM-gull í kvöld
Sport
Daníel með slitna hásin
Handbolti
Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar
Fótbolti
Draumur að vinna með José Mourinho
Fótbolti
Fleiri fréttir
Þór Ak. - Keflavík | Geta sett nágranna sína á botninn
FH - Breiðablik | Toppslagur í Kaplakrika
Fastir í þriðja gír og bitlausir
Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum
„Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“
„Ísland breytti lífi mínu“
Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings
Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri
Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings
Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil
Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR
Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta
Þrótturum mistókst að komast á toppinn
Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið
Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti
Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn
Elvis kominn í Bítlabæinn
Stelpurnar tóku yfir Akureyri
Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar
Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik
Öll lið lenda í þessu
Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika
Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann
Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga
Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli
Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur
Þórsarar fá annan Víking norður
Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim
Keflvíkingar bæta við sig Króata
Staðfestir brottför Gunnars: „Einn besti varnarmaður frá upphafi“
Sjá meira
Mest lesið
Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok
Fótbolti
„Ísland breytti lífi mínu“
Íslenski boltinn
Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar
Enski boltinn
Nýliðarnir eyða meira en Manchester United
Enski boltinn
„Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“
Körfubolti
Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin
Enski boltinn
Flaug á hausinn á brautinni í gær en vann EM-gull í kvöld
Sport
Daníel með slitna hásin
Handbolti
Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar
Fótbolti
Draumur að vinna með José Mourinho
Fótbolti
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
Þór
Keflavík
Fótbolti - Besta deild kvenna
FH
Breiðablik
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar