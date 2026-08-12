Leik lokið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga

Þróttarakonur fögnuðu langþráðum sigri í Bestu deild kvenna í fótbolta í Laugardalnum í kvöld þegar þær unnu Valskonur 3-2 í afar kaflaskiptum leik.
Þróttur komst í 3-0 í fyrri hálfleik en Valsliðið skoraði tvö mörk í seinni hálfleik og fékk tækifæri til að fá eitthvað út úr leiknum.
Unnur Dóra Bergsdóttir, Kayla Marie Rollins og Björg Gunnlaugsdóttir komu Þrótti þremur mörkum yfir en sjálfsmark Rollins og mark frá Ragnheiði Þórunni Jónsdóttur settu spennu í þetta í seinni hálfleik.
Þetta var fyrsti deildarsigur Þróttar síðan liðið vann 1-0 sigur á Val í fyrri leik liðanna 29. maí síðastliðinn. Þróttur lék sjö deildarleiki í röð án sigurs og það liðu 75 dagar á milli deildarsigra.
Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi í kvöld.