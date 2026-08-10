Innlent

Helga Lára Haarde að­stoðar Hildi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Helga Lára Haarde er menntaður klínískur sálfræðingur frá Háskólanum í Reykjavík.
Helga Lára Haarde er menntaður klínískur sálfræðingur frá Háskólanum í Reykjavík. Aðsend

Helga Lára Haarde hefur verið ráðin aðstoðarmaður Hildar Björnsdóttur borgarstjóra. Hún hefur störf á skrifstofu borgarstjóra á næstu vikum. 

Frá þessu er greint í tilkynningu frá borgarstjóra. Þar segir að Helga hafi starfað hjá ráðgjafafyrirtækinu Attentus undanfarin tæp tíu ár sem ráðgjafi í mannauðsmálum og klínískur sálfræðingur en hún er menntaður sem slíkur, með gráðu frá Háskólanum í Reykjavík. 

Þar áður hafi hún starfað hjá Maskínu við gerð viðhorfskannana. Auk þess hafi hún gegnt ýmsum trúnaðarstörfum fyrir Sjálfstæðisflokkinn gegnum árin og var kosningastjóri flokksins í borgarstjórnarkosningunum síðastliðið vor.

Helga er dóttir Geirs H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra og formanns Sjálfstæðisflokksins, og Ingu Jónu Þórðardóttur, viðskiptafræðings og fyrrverandi borgarfulltrúa.

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