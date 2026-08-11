Lögreglan í Vestmannaeyjum óskar eftir vitnum að líkamsárás sem framin var á Brekastíg um klukkan 19:30, laugardaginn 1. ágúst síðastliðinn. Þar var brotaþoli sleginn hnefahöggi í höfuðið af óþekktum manni, sem svo fór í burtu. Brotaþoli var fluttur af vettvangi í sjúkrabifreið.
Í tilkynningu þess efnis á Facebooksíðu Lögreglunnar í Vestmannaeyjum segir að þeir sem urðu urðu vitni að líkamsárásinni eða hafa einhverjar upplýsingar um hana séu beðnir um að hafa samband við lögregluna í Vestmannaeyjum í síma 444 2090 eða með því að senda tölvupóst á netfangið vestmannaeyjar@logreglan.is.