Sviðsstjóri almannavarna ríkislögreglustjóra ráðleggur fólki að huga að heimleið ætli það að ferðast til þess að bera almyrkvann augum. Mikilvægt sé að undirbúa sig vel.
Runólfur Þórhallsson, sviðsstjóri almannavarna ríkislögreglustjóra, segir fyrst og fremst mikilvægt að vera vel undirbúinn og kynna sér allar upplýsingar vel.
„Fara inn á vef Vegagerðarinnar, skoða umferðarskipulag og hvar eru lokanir. Það er einstefna á Snæfellsnesi, það verða takmarkanir á leið út á Látrabjarg. Þannig að leggja snemma af stað og gera ráð fyrir því að það verði einhverjar umferðartafir og reikna einnig með því þegar almyrkvinn er búinn að þá gætu líka myndast umferðartafir,“ sagði hann í hádegisfréttum Bylgjunnar.
Ferðin gæti tekið mun lengri tíma en venjulega.
„Við höfum verið að hvetja fólk til þess að njóta heima hjá sér, fólk sem býr á vesturhluta landsins,“ sagði Runólfur.
„Engu að síður fara einhverjir af stað og þá eru þessar ráðleggingar til þeirra að gefa sér góðan tíma og undirbúa sig vel.“
Sérstakar ráðstafanir hafa verið gerðar á Vestfjörðum til að bæta farnetssamband á svæðinu.
„Það á að vera hægt að hringja neyðarsímtöl og einhverjar bætingar hafa verið gerðar. En til þess að við séum á sama stað og þar eins og annars staðar á landinu á þéttbýlissvæðum þarf að fara í miklu meiri framkvæmdir heldur en gerðar hafa verið núna,“ segir hann.
Bæði Neyðarlínan og fjarskiptafélögin hafi ráðist í aðgerðir til að bæta sambandið.
„Fólk þarf að reikna með því ef það ætlar að hlaða upp á samfélagsmiðla eða annað að þetta er stopult samband þarna.“