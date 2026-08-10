Innlent

Bíl­stjóri á­kærður fyrir að nauðga fatlaðri konu

Jón Þór Stefánsson skrifar
Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Norðurlands eystra.
Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Norðurlands eystra. Vísir/Vilhelm

Karlmaður hefur verið ákærður fyrir að nauðga andlega fatlaðri konu tvívegis á heimili sínu árið 2023. Í ákærunni sem fréttastofa hefur undir höndum segir að maðurinn hafi notfært sér traust konunnar vegna þess að hann var bílstjóri.

Þó hafa upplýsingar um hvar maðurinn hafi verið bílstjóri, eða í hvers konar bílstjórastarfi, verið afmáðar, og liggja því ekki fyrir.

Manninum er gefið að sök að hafa „sett getnaðarlim sinn í eða við leggöng og endaþarm“ konunnar og „káfað á brjóstum hennar og kynfærum, kysst hana og að minnsta kosti annað skiptið lagst nakinn að neðan ofan á“ hana, meðan hún lá nakin í rúmi.

Hann er sagður hafa notfært sér yfirburði sína sökum þroskamunar. Konan hafi ekki getað brugðist við sökum andlegrar fötlunar.

Fyrir hönd konunnar er þess krafist að maðurinn greiði konunni tvær og hálfa milljón krónur í miskabætur.

Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Norðurlands eystra.

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