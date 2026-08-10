Bílstjóri ákærður fyrir að nauðga fatlaðri konu Jón Þór Stefánsson skrifar 10. ágúst 2026 16:38 Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Norðurlands eystra. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið ákærður fyrir að nauðga andlega fatlaðri konu tvívegis á heimili sínu árið 2023. Í ákærunni sem fréttastofa hefur undir höndum segir að maðurinn hafi notfært sér traust konunnar vegna þess að hann var bílstjóri. Þó hafa upplýsingar um hvar maðurinn hafi verið bílstjóri, eða í hvers konar bílstjórastarfi, verið afmáðar, og liggja því ekki fyrir. Manninum er gefið að sök að hafa „sett getnaðarlim sinn í eða við leggöng og endaþarm“ konunnar og „káfað á brjóstum hennar og kynfærum, kysst hana og að minnsta kosti annað skiptið lagst nakinn að neðan ofan á“ hana, meðan hún lá nakin í rúmi. Hann er sagður hafa notfært sér yfirburði sína sökum þroskamunar. Konan hafi ekki getað brugðist við sökum andlegrar fötlunar. Fyrir hönd konunnar er þess krafist að maðurinn greiði konunni tvær og hálfa milljón krónur í miskabætur. Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Norðurlands eystra. Kynferðisofbeldi Dómsmál Lögreglumál Mest lesið Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? Innlent Nokkrir handteknir vegna mannsláts Innlent Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Innlent Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Innlent Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Innlent Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Innlent Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Innlent Fundu níu skipsflök og ummerki um snjóflóð á hafsbotni við Siglufjörð Fréttir Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Innlent Þrír handteknir á Þingvöllum Innlent Fleiri fréttir Í gæsluvarðhaldi en segist einungis hafa verið bílstjóri Billy Long kominn á klakann Helga Lára Haarde aðstoðar Hildi Fólksfjöldi á Hellissandi tífaldast Leita ferðamannanna sem skildu fimm ára son sinn eftir í bíl Pysjutímabilið formlega hafið Bílstjóri ákærður fyrir að nauðga fatlaðri konu Bein útsending: Umdeildur fundur Baudenbacher Neitaði að borga og sló vagnstjórann Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Huga þurfi líka að heimferðinni Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Bónus lokað vegna eldsvoða um helgina Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Báturinn fannst eftir nokkuð umfangsmikla leit Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Þrír handteknir á Þingvöllum Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? TF-SIF grennslast fyrir um skemmtibát á Sundunum Aukinn viðbúnaður vegna almyrkva á Reykjanesi Manndráp í Kópavogi og styttist óðfluga í sólmyrkvann Björgun við Háafoss krefjandi vegna böruburðar Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Wilhelm Wessmann er látinn Sækja slasaðan mann að Háafossi Breyting á geðheilsu og líkamlegu þreki Árekstur á Suðurlandsbraut Nokkrir handteknir vegna mannsláts Maðurinn sem lögreglan leitaði að er fundinn Sjá meira