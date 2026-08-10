Fólksfjöldi á Hellissandi tífaldast Samúel Karl Ólason skrifar 10. ágúst 2026 17:38 Búið er að setja upp fjölda tjalda á Hellissandi og þar af hátíðartjald sem sagt er vera það stærsta sem hafi verið tjaldað hér á landi. Skipuleggjendur Eclipse Fastival á Hellissandi búast við því að fólksfjöldi þar muni tífaldast meðan á hátíðinni stendur. Þegar er búið að selja um þrjú þúsund miða til gesta frá 75 þjóðum, sem eru væntanlegir í vikunni. Hátíðin er fimm daga tónlistar- og upplifunarhátíð sem hefst á miðvikudaginn. Undirbúningur mun hafa gengið mjög vel, þótt verulega slæmt veður hafi sett strik í reikninginn, en fyrstu gestir eru þegar mættir. Stærsta hátíðartjald sem sett hefur verið upp hér á Íslandi var flutt inn vegna hátíðarinnar. „Fyrir viku vissum við ekki alveg viss um hvernig þetta myndi fara. Rokið hér undir Jökli lét heldur betur finna fyrir sér og í meira en tvo sólarhringa komust varla nokkrar sendingar hingað. Svo snerist veðrið nánast á punktinum. Nú er blankalogn, sól og svæðið iðar af lífi. Búnaðurinn stóð storminn af sér, mannskapurinn er kominn í essið sitt og tveimur dögum fyrir hátíð er nánast allt tilbúið,“ segir Jón Bjarni Steinsson, einn skipuleggjenda Eclipse Festival 2026 í tilkynningu. Þar segir að undirbúningurinn fyrir hátíðina nái langt út fyrir sjálft hátíðarsvæðið á Hellissandi. Þjónustuaðilar hafi verið að birgja sig upp og verður þjónusta aukin á meðan á hátíðinni stendur. Sundlaugin á Hellissandi verður opin frá því snemma á morgnana og fram á miðnætti og íþróttahúsið verður einnig opið, meðal annars þannig að gestir geti komist í sturtu. „Það er mikil samstaða í samfélaginu um að taka vel á móti öllum þessum fjölda. Þjónustuaðilar hafa verið að birgja sig upp og sveitarfélagið og aðrir aðilar laga þjónustuna að því að hér verði margfalt fleira fólk en venjulega. Þetta er stórt verkefni en samstarfið hefur verið mjög gott,“ segir Jón Bjarni. Hér að neðan má sjá myndband sem tekið var upp þegar dróna var flogið yfir hátíðarsvæðið á Hellissandi. Í áðurnefndi tilkynningu segir að miðasala hafi gengið vonum framar og nánast sé uppselt meðal erlendra gesta. Nokkur hundruð miðar sem eru sérstaklega ætlaðir fólki sem býr á Íslandi séu þó óseldir. Frekari upplýsingar um hátíðina má finna hér. Almyrkvi 12. ágúst 2026 Snæfellsbær Mest lesið Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? Innlent Nokkrir handteknir vegna mannsláts Innlent Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Innlent Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Innlent Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Innlent Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Innlent Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Innlent Fundu níu skipsflök og ummerki um snjóflóð á hafsbotni við Siglufjörð Fréttir Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Innlent Þrír handteknir á Þingvöllum Innlent Fleiri fréttir Í gæsluvarðhaldi en segist einungis hafa verið bílstjóri Billy Long kominn á klakann Helga Lára Haarde aðstoðar Hildi Fólksfjöldi á Hellissandi tífaldast Leita ferðamannanna sem skildu fimm ára son sinn eftir í bíl Pysjutímabilið formlega hafið Bílstjóri ákærður fyrir að nauðga fatlaðri konu Bein útsending: Umdeildur fundur Baudenbacher Neitaði að borga og sló vagnstjórann Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Huga þurfi líka að heimferðinni Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Bónus lokað vegna eldsvoða um helgina Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Báturinn fannst eftir nokkuð umfangsmikla leit Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Þrír handteknir á Þingvöllum Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? TF-SIF grennslast fyrir um skemmtibát á Sundunum Aukinn viðbúnaður vegna almyrkva á Reykjanesi Manndráp í Kópavogi og styttist óðfluga í sólmyrkvann Björgun við Háafoss krefjandi vegna böruburðar Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Wilhelm Wessmann er látinn Sækja slasaðan mann að Háafossi Breyting á geðheilsu og líkamlegu þreki Árekstur á Suðurlandsbraut Nokkrir handteknir vegna mannsláts Maðurinn sem lögreglan leitaði að er fundinn Sjá meira