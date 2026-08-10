Neitaði að borga og sló vagnstjórann Árni Sæberg skrifar 10. ágúst 2026 16:02 Atvikið átti sér stað á Ártúnshöfða og þessi mynd er úr safni. Vísir/Vilhelm Ungur karlmaður neitaði að greiða fargjald í strætisvagni á leið 6 um klukkan 11 í morgun. Þegar vagnstjórinn vísaði honum út úr vagninum sló hann til vagnstjórans áður en hann fór út. Þetta segir Hjördís Sigurbjartsdóttir, stöðvarstjóri á lögreglustöðinni á Vínlandsleið, en atvikið varð í umdæmi hennar á Ártúnshöfða. Hún segir að vagnstjórinn hafi tilkynnt lögreglu um árásina og laganna verðir hafi tekið skýrslu af honum auk farþega vagnsins. Vagnstjórinn hafi þó ekki kært árásina og því sé málinu lokið af hálfu lögreglunnar, í það minnsta í bili. Þá segir hún að vagnstjórinn hafi ekki særst. Pétur Karlsson, trúnaðarmaður hjá Strætó, sagði í samtali við Vísi fyrr í suma að það væri daglegt brauð að vagnstjórar þyrftu að eigast við ógnvænlega hegðun í strætisvögnum. „Það hefur töluvert verið kvartað undan því, já, yfir ógnvænlegri hegðun. Það er ekki beint verið að ráðast á með höndum daglega, en þetta ógnvænlega atferli, það er í gangi alla daga,“ sagði Pétur. Strætó Lögreglumál Mest lesið Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? Innlent Nokkrir handteknir vegna mannsláts Innlent Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Innlent Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Innlent Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Innlent Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Innlent Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Innlent Fundu níu skipsflök og ummerki um snjóflóð á hafsbotni við Siglufjörð Fréttir Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Innlent Þrír handteknir á Þingvöllum Innlent Fleiri fréttir Í gæsluvarðhaldi en segist einungis hafa verið bílstjóri Billy Long kominn á klakann Helga Lára Haarde aðstoðar Hildi Fólksfjöldi á Hellissandi tífaldast Leita ferðamannanna sem skildu fimm ára son sinn eftir í bíl Pysjutímabilið formlega hafið Bílstjóri ákærður fyrir að nauðga fatlaðri konu Bein útsending: Umdeildur fundur Baudenbacher Neitaði að borga og sló vagnstjórann Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Huga þurfi líka að heimferðinni Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Bónus lokað vegna eldsvoða um helgina Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Báturinn fannst eftir nokkuð umfangsmikla leit Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Þrír handteknir á Þingvöllum Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? TF-SIF grennslast fyrir um skemmtibát á Sundunum Aukinn viðbúnaður vegna almyrkva á Reykjanesi Manndráp í Kópavogi og styttist óðfluga í sólmyrkvann Björgun við Háafoss krefjandi vegna böruburðar Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Wilhelm Wessmann er látinn Sækja slasaðan mann að Háafossi Breyting á geðheilsu og líkamlegu þreki Árekstur á Suðurlandsbraut Nokkrir handteknir vegna mannsláts Maðurinn sem lögreglan leitaði að er fundinn Sjá meira