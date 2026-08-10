Innlent

Neitaði að borga og sló vagn­stjórann

Árni Sæberg skrifar
Atvikið átti sér stað á Ártúnshöfða og þessi mynd er úr safni.
Atvikið átti sér stað á Ártúnshöfða og þessi mynd er úr safni. Vísir/Vilhelm

Ungur karlmaður neitaði að greiða fargjald í strætisvagni á leið 6 um klukkan 11 í morgun. Þegar vagnstjórinn vísaði honum út úr vagninum sló hann til vagnstjórans áður en hann fór út.

Þetta segir Hjördís Sigurbjartsdóttir, stöðvarstjóri á lögreglustöðinni á Vínlandsleið, en atvikið varð í umdæmi hennar á Ártúnshöfða.

Hún segir að vagnstjórinn hafi tilkynnt lögreglu um árásina og laganna verðir hafi tekið skýrslu af honum auk farþega vagnsins. Vagnstjórinn hafi þó ekki kært árásina og því sé málinu lokið af hálfu lögreglunnar, í það minnsta í bili. Þá segir hún að vagnstjórinn hafi ekki særst.

Pétur Karlsson, trúnaðarmaður hjá Strætó, sagði í samtali við Vísi fyrr í suma að það væri daglegt brauð að vagnstjórar þyrftu að eigast við ógnvænlega hegðun í strætisvögnum. 

„Það hefur töluvert verið kvartað undan því, já, yfir ógnvænlegri hegðun. Það er ekki beint verið að ráðast á með höndum daglega, en þetta ógnvænlega atferli, það er í gangi alla daga,“ sagði Pétur.

Strætó Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið