Útlit er fyrir rigningu á höfuðborgarsvæðinu á meðan að almyrkvi verður á sólu síðdegis á morgun. Veðurfræðingur segir eitthvað rof kunna að verða í skýjum á Vestfjörðum og norðanlands.
Veðurstofan spáir skýjuðu veðri með rigningu á vestanverðu landinu á sólmyrkvatímanum, sérstaklega suðvestantil.
Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá Bliku, segir í færslu á Facebook allar líkur á að seinna skilakerfi lægðar suðvestur af landinu verði yfir Suður- og Suðvesturlandi síðdegis á morgun. Blika geri þannig ráð fyrir 0,1-0,2 millímetra úrkomu í Reykjavík á milli klukkan fimm og sex síðdegis á morgun, einmitt á þeim tíma sem alskugginn fer yfir borgina.
Ekki á að vera eins þungbúið norðvestantil. Veðurstofan telur frekar litlar líkur á að göt myndist í skýjum til þess að sjá sólina myrkvast.
Einar segir tunglmyndaspá gefa til kynna eitthvað rof í skýjum við Breiðafjörð, einkum á Vestfjörðum og norðanlands. Það sé nokkuð algengt við veðuraðstæður sem þessar.
Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari, sagði í kvöldfréttum Stöðvar 2 í gærkvöldi að jafnvel þótt sólin sæist ekki fyrir skýjum fyndi fólk fyrir honum.
„Þú munt alltaf finna fyrir því að hitastigið lækkar, þú munt alltaf finna fyrir myrkvanum og heyra í honum,“ sagði hann.