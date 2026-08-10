Innlent

Pysjutímabilið form­lega hafið

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Pysjur eru börn lunda.
Pysjur eru börn lunda. Vísir/Vilhelm

Pysjutímabilið er hafið í Vestmannaeyjum eftir að fyrsta pysjan fannst fyrir tveimur dögum. Pysjueftirlitið fylgist með fjöldanum.

Systkinin Daníel Andri og Hrafnhildur fundu fyrstu pysju tímabilsins á pallinum hjá ömmu sinni og afa í Vestmannaeyjum.

„Pysjutíminn er því formlega hafinn,“ segir í færslu Pysjueftirlitsins sem hvetur alla til að skrá pysjurnar á lundi.is svo hægt sé að fylgjast með fjöldanum.

Samkvæmt heimasíðunni hafa alls fundist fimm pysjur á þessum tveimur dögum. Tímabilið hefst í ágúst þegar pysjurnar fara að hugsa sér til hreyfings. Þær taka á loft og stefna út á haf en allmargar fljúga í áttina að ljósunum í Vestmannaeyjabæ. 

„En pysjurnar eiga sér góða bandamenn í bænum. Hvarvetna eru hjálpfúsar hendur barna sem fara um bæinn á þessum árstíma með pappakassa og safna saman þeim pysjum sem villst hafa af réttri leið. Um nóttina fá pysjurnar gistingu í mannheimum. En næsta dag er farið með þær í pysjueftirlitið og síðan niður að sjó og þeim gefið frelsi,“ segir á heimasíðu Pysjueftirlitsins sem fylgst hefur með fjölda pysja frá árinu 2003.

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