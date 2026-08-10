Billy Long kominn á klakann Samúel Karl Ólason skrifar 10. ágúst 2026 17:57 Björn Skúlason, Halla Tómasdóttir, Barbara Long og Billy Long. Sendiráð Bandaríkjanna Billy Long, sendiherra Bandaríkjanna hér á landi, tók formlega við embætti í dag þegar hann afhenti Höllu Tómasdóttur, forseta, trúnaðarbréf sitt á Bessastöðum. Long vakti mikla athygli hér á landi þegar hann grínaðist í fyrra með það að ætla að gera Ísland að 52. ríki Bandaríkjanna, sem hann baðst svo afsökunar á. Haft er eftir sendiherranum, sem heitir í raun William Long, á Facebooksíðu sendiráðsins að Ísland og Bandaríkin eiga sér langa sögu þegar kemur að samvinnu á ýmsum sviðum og vináttu. „Ég hlakka til þess að vinna með íslensku þjóðinni að því að dýpka þessa samvinnu og styrkja tengingu okkar þjóða." Tiltölulega langt er síðan Long var skipaður í sendiherrasætið af Donald Trump en þá hafði hann áður verið yfirmaður Skattsins í Bandaríkjunum í um tvo mánuði. Skipunin var svo samþykkt í vor. Í millitíðinni vakti hann mikla athygli hér á landi þegar hann sagðist ætla að gera Ísland að 52. ríki Bandaríkjanna, eftir að Kanada yrði 51. ríkið eins og Trump hefur ítrekað talað um, og að hann yrði sjálfur ríkisstjóri. Stofnaður var undirskriftarlisti þar sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, var hvött til að hafna skipun Long. Long baðst þó afsökunar og sagði ummælin hafa verið grín en „algjörlega óviðeigandi“. Á fundi utanríkismálanefndar öldungadeildar Bandaríkjaþings í febrúar taldi Long upp fjögur forgangsatriði til að styrkja enn frekar samband Bandaríkjanna og Íslands. Hann sagðist vilja vernda bandaríska ríkisborgara á Íslandi, efla öryggissamstarf ríkjanna, efla samstarf á sviði efnahags- og orkumála. Þá vildi hann styrkja samstarf á norðurslóðum. Bandaríkin Mest lesið Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? Innlent Nokkrir handteknir vegna mannsláts Innlent Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Innlent Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Innlent Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Innlent Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Innlent Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Innlent Fundu níu skipsflök og ummerki um snjóflóð á hafsbotni við Siglufjörð Fréttir Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Innlent Þrír handteknir á Þingvöllum Innlent Fleiri fréttir Í gæsluvarðhaldi en segist einungis hafa verið bílstjóri Billy Long kominn á klakann Helga Lára Haarde aðstoðar Hildi Fólksfjöldi á Hellissandi tífaldast Leita ferðamannanna sem skildu fimm ára son sinn eftir í bíl Pysjutímabilið formlega hafið Bílstjóri ákærður fyrir að nauðga fatlaðri konu Bein útsending: Umdeildur fundur Baudenbacher Neitaði að borga og sló vagnstjórann Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Huga þurfi líka að heimferðinni Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Bónus lokað vegna eldsvoða um helgina Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Báturinn fannst eftir nokkuð umfangsmikla leit Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Þrír handteknir á Þingvöllum Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? TF-SIF grennslast fyrir um skemmtibát á Sundunum Aukinn viðbúnaður vegna almyrkva á Reykjanesi Manndráp í Kópavogi og styttist óðfluga í sólmyrkvann Björgun við Háafoss krefjandi vegna böruburðar Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Wilhelm Wessmann er látinn Sækja slasaðan mann að Háafossi Breyting á geðheilsu og líkamlegu þreki Árekstur á Suðurlandsbraut Nokkrir handteknir vegna mannsláts Maðurinn sem lögreglan leitaði að er fundinn Sjá meira