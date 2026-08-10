Innlent

Billy Long kominn á klakann

Samúel Karl Ólason skrifar
Björn Skúlason, Halla Tómasdóttir, Barbara Long og Billy Long.
Björn Skúlason, Halla Tómasdóttir, Barbara Long og Billy Long. Sendiráð Bandaríkjanna

Billy Long, sendiherra Bandaríkjanna hér á landi, tók formlega við embætti í dag þegar hann afhenti Höllu Tómasdóttur, forseta, trúnaðarbréf sitt á Bessastöðum. Long vakti mikla athygli hér á landi þegar hann grínaðist í fyrra með það að ætla að gera Ísland að 52. ríki Bandaríkjanna, sem hann baðst svo afsökunar á.

Haft er eftir sendiherranum, sem heitir í raun William Long, á Facebooksíðu sendiráðsins að Ísland og Bandaríkin eiga sér langa sögu þegar kemur að samvinnu á ýmsum sviðum og vináttu.

„Ég hlakka til þess að vinna með íslensku þjóðinni að því að dýpka þessa samvinnu og styrkja tengingu okkar þjóða."

Tiltölulega langt er síðan Long var skipaður í sendiherrasætið af Donald Trump en þá hafði hann áður verið yfirmaður Skattsins í Bandaríkjunum í um tvo mánuði. Skipunin var svo samþykkt í vor.

Í millitíðinni vakti hann mikla athygli hér á landi þegar hann sagðist ætla að gera Ísland að 52. ríki Bandaríkjanna, eftir að Kanada yrði 51. ríkið eins og Trump hefur ítrekað talað um, og að hann yrði sjálfur ríkisstjóri.

Stofnaður var undirskriftarlisti þar sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, var hvött til að hafna skipun Long.

Long baðst þó afsökunar og sagði ummælin hafa verið grín en „algjörlega óviðeigandi“.

Á fundi utanríkismálanefndar öldungadeildar Bandaríkjaþings í febrúar taldi Long upp fjögur forgangsatriði til að styrkja enn frekar samband Bandaríkjanna og Íslands.

Hann sagðist vilja vernda bandaríska ríkisborgara á Íslandi, efla öryggissamstarf ríkjanna, efla samstarf á sviði efnahags- og orkumála. Þá vildi hann styrkja samstarf á norðurslóðum.

Bandaríkin

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