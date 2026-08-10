Eldur kviknaði í verslun Bónuss á Egilsstöðum um helgina. Framkvæmdastjóri Bónuss segir það lán í óláni að eldurinn hafi ekki dreift sér um alla verslunina. Hann er þakklátur fyrir skjót viðbrögð slökkviliðs og starfsmanna.
Eldur kviknaði í verslun Bónuss á Egilsstöðum á laugardagsmorgun og er verslunin því lokuð vegna þessa. Austurfrétt greindi fyrst frá. Stefnt er á að opna aftur á fimmtudag. Þeir sem sækja búðina megi búast við því að einhverjar framkvæmdir verði enn í gangi.
„Á laugardagsmorgun kemur upp eldur í einni kæliviftunni í mjólkurkælinum. Þetta var um klukkan korter yfir sjö um morguninn. Það voru komnir starfsmenn í húsið en það var aðili sem var að dreifa vörum sem tók eftir þessu,“ segir Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónuss.
Starfsmennirnir fóru strax í að reyna að slökkva eldinn og höfðu samband við slökkviliðið sem var komið á vettvang á mettíma.
„Slökkvilið var með ótrúlega snöggan viðbragðstíma og náði strax tökum,“ segir hann. „Það skiptir sköpum því þetta er fljótt að breiðast.“
Björgvin segist afar þakklátur fyrir skjót viðbrögð slökkviliðsins og starfsfólks verslunarinnar sem vinni nú hörðum höndum að því að þrífa og koma versluninni aftur í stand.
„Þetta tekur á en það er mikil ánægja með þau.“