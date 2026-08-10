Innlent

„Við sem sam­fé­lag þurfum að standa keik á móti þessu“

Agnar Már Másson og Áróra L Davíðsdóttir skrifa
Helga Haraldsdóttir er formaður Hinsegin daga.
Helga Haraldsdóttir er formaður Hinsegin daga. Vísir/Sigurjón

Metþátttaka var í Gleðigöngunni sem var gengin um götur miðborgar Reykjavíkur á laugardaginn. Formaður Hinsegin daga segir ánægjulegt að sjá aukinn fjölda taka þátt í baráttunni en að samfélagið þurfi að standa saman gegn aðkasti í garð hinsegin fólks.

Hinsegin dagar náðu hámarki um helgina þegar Gleðigangan var gengin um götur miðbæjar Reykjavíkur. Fjöldi fólks lagði leið sína niður í bæ til þess að fagna fjölbreytileikanum.

Agnar Már Másson fréttamaður Sýnar ræddi við Helgu Haraldsdóttur formann Hinsegin daga um metþátttöku Gleðigöngunnar í ár.

„Þetta var alveg metþátttaka. Við vorum hérna fimmtíu hópar sem fórum hérna niður Skólavörðustíginn og enduðum síðan í Hljómskálagarðinum í þvílíkum fögnuði,“ segir Helga.

Hún sé ánægð með aukinn fjölda hópa sem taka þátt í Gleðigöngunni og aukinn stuðning við málstaðinn.

„Við stöndum öll saman í þessu,“ segir Helga en þau búast við að gangan verði enn stærri að ári.

Það bárust fréttir um helgina að hinsegin fólk væri að lýsa því að það hefði orðið fyrir aðkasti í kringum hátíðina. Þetta eru væntanlega sögur sem þið lítið alvarlegum augum?

„Jú, að sjálfsögðu. Við sem samfélag þurfum að standa keik á móti þessu og því miður þá gerist þetta með auknum sýnileika líka,“ segir Helga. 

Hún bendir fólki sem verði fyrir slíku aðkasti á að hafa samband við ráðgjafaþjónustu sem Samtökin '78 halda úti en í alvarlegum tilvikum skuli að sjálfsögðu hafa beint samband við Neyðarlínuna.

Gleðigangan Hinsegin

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