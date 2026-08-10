„Við sem samfélag þurfum að standa keik á móti þessu“ Agnar Már Másson og Áróra L Davíðsdóttir skrifa 10. ágúst 2026 19:52 Helga Haraldsdóttir er formaður Hinsegin daga. Vísir/Sigurjón Metþátttaka var í Gleðigöngunni sem var gengin um götur miðborgar Reykjavíkur á laugardaginn. Formaður Hinsegin daga segir ánægjulegt að sjá aukinn fjölda taka þátt í baráttunni en að samfélagið þurfi að standa saman gegn aðkasti í garð hinsegin fólks. Hinsegin dagar náðu hámarki um helgina þegar Gleðigangan var gengin um götur miðbæjar Reykjavíkur. Fjöldi fólks lagði leið sína niður í bæ til þess að fagna fjölbreytileikanum. Agnar Már Másson fréttamaður Sýnar ræddi við Helgu Haraldsdóttur formann Hinsegin daga um metþátttöku Gleðigöngunnar í ár. „Þetta var alveg metþátttaka. Við vorum hérna fimmtíu hópar sem fórum hérna niður Skólavörðustíginn og enduðum síðan í Hljómskálagarðinum í þvílíkum fögnuði,“ segir Helga. Hún sé ánægð með aukinn fjölda hópa sem taka þátt í Gleðigöngunni og aukinn stuðning við málstaðinn. „Við stöndum öll saman í þessu,“ segir Helga en þau búast við að gangan verði enn stærri að ári. Það bárust fréttir um helgina að hinsegin fólk væri að lýsa því að það hefði orðið fyrir aðkasti í kringum hátíðina. Þetta eru væntanlega sögur sem þið lítið alvarlegum augum? „Jú, að sjálfsögðu. Við sem samfélag þurfum að standa keik á móti þessu og því miður þá gerist þetta með auknum sýnileika líka,“ segir Helga. Hún bendir fólki sem verði fyrir slíku aðkasti á að hafa samband við ráðgjafaþjónustu sem Samtökin '78 halda úti en í alvarlegum tilvikum skuli að sjálfsögðu hafa beint samband við Neyðarlínuna. Gleðigangan Hinsegin Mest lesið Hóteláform Hreiðars strand vegna vegleysu Innlent Dregur enn frekar úr líkum á samningi með skaðabótakröfu Erlent Ungir Miðflokksmenn vildu ekki taka þátt í Gleðigöngunni Innlent „Einfaldlega ók bifreið frá punkti A á punkt B“ Innlent Fylgdust með rússneskum njósnara gefa útsendara gjöf Erlent ,,Þetta eru kosningaherferðarfundir Kristrúnar Frostadóttur fyrir Já til að sjá'' Innlent Fyrir fólk sem búi á almyrkvaslóðinni sé nóg að „vera úti í garði og upplifa allt“ Innlent Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Innlent Björgunarsveitir sinntu tveimur slösuðum ferðamönnum Innlent Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? Innlent Fleiri fréttir Björgunarsveitir sinntu tveimur slösuðum ferðamönnum Hóteláform Hreiðars strand vegna vegleysu ,,Þetta eru kosningaherferðarfundir Kristrúnar Frostadóttur fyrir Já til að sjá'' Fyrir fólk sem búi á almyrkvaslóðinni sé nóg að „vera úti í garði og upplifa allt“ Ungir Miðflokksmenn vildu ekki taka þátt í Gleðigöngunni „Við sem samfélag þurfum að standa keik á móti þessu“ Aðallega „karlar að drepa aðra karla“ „Einfaldlega ók bifreið frá punkti A á punkt B“ Í gæsluvarðhaldi en segist einungis hafa verið bílstjóri Billy Long kominn á klakann Helga Lára Haarde aðstoðar Hildi Fólksfjöldi á Hellissandi tífaldast Leita ferðamannanna sem skildu fimm ára son sinn eftir í bíl Pysjutímabilið formlega hafið Bílstjóri ákærður fyrir að nauðga fatlaðri konu Bein útsending: Umdeildur fundur Baudenbacher Neitaði að borga og sló vagnstjórann Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Huga þurfi líka að heimferðinni Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Bónus lokað vegna eldsvoða um helgina Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Báturinn fannst eftir nokkuð umfangsmikla leit Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Þrír handteknir á Þingvöllum Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? TF-SIF grennslast fyrir um skemmtibát á Sundunum Aukinn viðbúnaður vegna almyrkva á Reykjanesi Manndráp í Kópavogi og styttist óðfluga í sólmyrkvann Sjá meira