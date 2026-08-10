Lítill skemmtibátur sem Landhelgisgæslan hóf eftirgrennslan um í morgun er fundinn. Áður en hann fannst var leit að bátnum orðin nokkuð umfangsmikil og björgunarsveitir höfðu verið kallaðar út. Þá var áhöfn þyrlu Landhelgisgæslunnar í þann mund að taka á loft þegar samband náðist við áhöfn bátsins.
Þetta segir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, í samtali við Vísi. Vísir greindi frá því fyrir hádegi að Landhelgisgæslan væri að grennslast fyrir um skemmtibát á Sundunum, sem hafði ekki tilkynnt um staðsetningu sína í um tvær klukkustundir.
Upphaflega var eftirgrennslanin ekki umfangsmikil en að sögn Ásgeirs var bætt í þegar lengra leið frá því að bátnum var siglt frá landi. Eftir nokkuð umfangsmikla leit hafi hann fundist út af Syðrahrauni og allt farið vel á endanum.
Enn sem komið er hafi Landhelgisgæslan enga skýringu fengið á því hvers vegna ekki náðist samband við áhöfn bátsins.