Í gæsluvarðhaldi en segist einungis hafa verið bílstjóri Bjarki Sigurðsson skrifar 10. ágúst 2026 18:18 Elísabet Inga Sigurðardóttir flytur áhorfendum fréttir kvöldsins. vísir Sakborningur sem grunaður er um aðkomu að mannsláti á Kársnesi í gær hyggst áfrýja gæsluvarðhaldsúrskurði. Verjandi hans segir hann aðeins hafa ekið hinum sakborningnum á vettvang. Við fjöllum um málið í kvöldfréttum Sýnar á slaginu 18:30. Formaður Sjálfstæðisflokksins sakar forsætisráðherra um að vera ósamkvæm sjálfri sér í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Segir hún fyrirhugaða hlustunarfundi forsætisráðherrans um landið ekkert annað en kosningaherferð. Hinsegin dagar náðu hámarki um helgina þegar Gleðigangan var gengin um götur miðbæjar Reykjavíkur. Fjöldi fólks lagði leið sína niður í bæ til að fagna fjölbreytileikanum. Við ræðum við formann hátíðarinnar í beinni. Mikið hefur verið rætt og ritað um almyrkvann sem gengur fyrir sólu á miðvikudaginn, þar af sumt sem sé einfaldlega ekki satt að mati stjörnufræðings. Við ræðum við Stjörnu-Sævar um algengar mýtur í tengslum við þennan stóratburð. Hreiðar Hermannsson, eigandi Stracta-hótela, kemst hvorki lönd né strönd með áform sín um tíu milljarða króna hótelbyggingu í landi Orustustaða austan Kirkjubæjarklausturs þar sem Vegagerðin neitar að leggja veg til hans vegna andstöðu eigenda nágrannajarðar. Knattspyrnumaðurinn Hrannar Snær Magnússon stoppaði stutt við í Noregi en Víkingar festu kaup á honum í síðustu viku. Í Ísland í dag er rætt við hjónin Írisi Öldu Ísleifsdóttur og Ævar Ólafsson sem eiga þrjú börn en yngri sonur þeirra greindist með eitilfrumukrabbamein í september á síðasta ári. Eldri sonurinn er með ADHD og nýlega greindur með einhverfurófsröskun. Hjónunum finnst erfitt að geta ekki tekið sársauka barna sinna í burtu en segja samfélagið ótrúlega hjálplegt. Kvöldfréttir Mest lesið Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? Innlent Nokkrir handteknir vegna mannsláts Innlent Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Innlent Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Innlent Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Innlent Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Innlent Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Innlent Fundu níu skipsflök og ummerki um snjóflóð á hafsbotni við Siglufjörð Fréttir Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Innlent Þrír handteknir á Þingvöllum Innlent Fleiri fréttir Í gæsluvarðhaldi en segist einungis hafa verið bílstjóri Billy Long kominn á klakann Helga Lára Haarde aðstoðar Hildi Fólksfjöldi á Hellissandi tífaldast Leita ferðamannanna sem skildu fimm ára son sinn eftir í bíl Pysjutímabilið formlega hafið Bílstjóri ákærður fyrir að nauðga fatlaðri konu Bein útsending: Umdeildur fundur Baudenbacher Neitaði að borga og sló vagnstjórann Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Huga þurfi líka að heimferðinni Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Bónus lokað vegna eldsvoða um helgina Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Báturinn fannst eftir nokkuð umfangsmikla leit Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Þrír handteknir á Þingvöllum Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? TF-SIF grennslast fyrir um skemmtibát á Sundunum Aukinn viðbúnaður vegna almyrkva á Reykjanesi Manndráp í Kópavogi og styttist óðfluga í sólmyrkvann Björgun við Háafoss krefjandi vegna böruburðar Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Wilhelm Wessmann er látinn Sækja slasaðan mann að Háafossi Breyting á geðheilsu og líkamlegu þreki Árekstur á Suðurlandsbraut Nokkrir handteknir vegna mannsláts Maðurinn sem lögreglan leitaði að er fundinn Sjá meira