Innlent

Í gæslu­varðhaldi en segist einungis hafa verið bíl­stjóri

Bjarki Sigurðsson skrifar
Elísabet Inga Sigurðardóttir flytur áhorfendum fréttir kvöldsins.
Elísabet Inga Sigurðardóttir flytur áhorfendum fréttir kvöldsins. vísir

Sakborningur sem grunaður er um aðkomu að mannsláti á Kársnesi í gær hyggst áfrýja gæsluvarðhaldsúrskurði. Verjandi hans segir hann aðeins hafa ekið hinum sakborningnum á vettvang.

Við fjöllum um málið í kvöldfréttum Sýnar á slaginu 18:30.

Formaður Sjálfstæðisflokksins sakar forsætisráðherra um að vera ósamkvæm sjálfri sér í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Segir hún fyrirhugaða hlustunarfundi forsætisráðherrans um landið ekkert annað en kosningaherferð.

Hinsegin dagar náðu hámarki um helgina þegar Gleðigangan var gengin um götur miðbæjar Reykjavíkur. Fjöldi fólks lagði leið sína niður í bæ til að fagna fjölbreytileikanum. Við ræðum við formann hátíðarinnar í beinni. 

Mikið hefur verið rætt og ritað um almyrkvann sem gengur fyrir sólu á miðvikudaginn, þar af sumt sem sé einfaldlega ekki satt að mati stjörnufræðings. Við ræðum við Stjörnu-Sævar um algengar mýtur í tengslum við þennan stóratburð. 

Hreiðar Hermannsson, eigandi Stracta-hótela, kemst hvorki lönd né strönd með áform sín um tíu milljarða króna hótelbyggingu í landi Orustustaða austan Kirkjubæjarklausturs þar sem Vegagerðin neitar að leggja veg til hans vegna andstöðu eigenda nágrannajarðar.

Knattspyrnumaðurinn Hrannar Snær Magnússon stoppaði stutt við í Noregi en Víkingar festu kaup á honum í síðustu viku.

Í Ísland í dag er rætt við hjónin Írisi Öldu Ísleifsdóttur og Ævar Ólafsson sem eiga þrjú börn en yngri sonur þeirra greindist með eitilfrumukrabbamein í september á síðasta ári. Eldri sonurinn er með ADHD og nýlega greindur með einhverfurófsröskun. Hjónunum finnst erfitt að geta ekki tekið sársauka barna sinna í burtu en segja samfélagið ótrúlega hjálplegt.

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