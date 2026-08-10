Innlent

Bein út­sending: Um­deildur fundur Baudenbacher

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Carl Baudenbacher var forseti EFTA-dómstólsins um árabil.
Carl Baudenbacher var forseti EFTA-dómstólsins um árabil. Vísir

Opinn fundur Carls Baudenbacher, fyrrverandi forseta EFTA-dómstólsins, um hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu er haldinn í Sjálfstæðissalnum í dag. Hægt er að horfa á hann í beinni útsendingu.

Til stóð að halda fundinn í hátíðarsal Háskóla Íslands en sagði Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands, að háskólinn hefði neitað honum um afnot af salnum þar sem ekki hafi verið greint frá því að viðburðurinn væri á vegum Áfram Íslands, samtaka sem berjast fyrir því að niðurstaða kosninganna verði nei.

Sjá nánar: Sakar rektor um að hindra upplýsingamiðlun til þjóðarinnar

Ragnar Árnason, prófessor við HÍ sem bókaði salinn, sagði það ekki rétt að um væri að ræða pólitískan fund og sakaði rektor um að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar.

Að endingu var ákveðið að halda fundinn í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll í miðbæ Reykjavíkur.

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