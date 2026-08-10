Bein útsending: Umdeildur fundur Baudenbacher Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 10. ágúst 2026 16:28 Carl Baudenbacher var forseti EFTA-dómstólsins um árabil. Vísir Opinn fundur Carls Baudenbacher, fyrrverandi forseta EFTA-dómstólsins, um hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu er haldinn í Sjálfstæðissalnum í dag. Hægt er að horfa á hann í beinni útsendingu. Til stóð að halda fundinn í hátíðarsal Háskóla Íslands en sagði Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands, að háskólinn hefði neitað honum um afnot af salnum þar sem ekki hafi verið greint frá því að viðburðurinn væri á vegum Áfram Íslands, samtaka sem berjast fyrir því að niðurstaða kosninganna verði nei. Sjá nánar: Sakar rektor um að hindra upplýsingamiðlun til þjóðarinnar Ragnar Árnason, prófessor við HÍ sem bókaði salinn, sagði það ekki rétt að um væri að ræða pólitískan fund og sakaði rektor um að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar. Að endingu var ákveðið að halda fundinn í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll í miðbæ Reykjavíkur. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Tengdar fréttir Baudenbacher úthýst úr hátíðarsal háskólans Fyrirhuguðum fyrirlestri um hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu, sem Carl Baudenbacher fyrrverandi forseti EFTA-dómstólsins á að halda 10. ágúst næstkomandi hefur verið færður úr hátíðarsal Háskóla Íslands. Ástæðan mun vera sú að fyrirlesturinn var álitinn of pólitískur. 7. ágúst 2026 20:54 Mest lesið Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? Innlent Nokkrir handteknir vegna mannsláts Innlent Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Innlent Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Innlent Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Innlent Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Innlent Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Innlent Fundu níu skipsflök og ummerki um snjóflóð á hafsbotni við Siglufjörð Fréttir Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Innlent Þrír handteknir á Þingvöllum Innlent Fleiri fréttir Í gæsluvarðhaldi en segist einungis hafa verið bílstjóri Billy Long kominn á klakann Helga Lára Haarde aðstoðar Hildi Fólksfjöldi á Hellissandi tífaldast Leita ferðamannanna sem skildu fimm ára son sinn eftir í bíl Pysjutímabilið formlega hafið Bílstjóri ákærður fyrir að nauðga fatlaðri konu Bein útsending: Umdeildur fundur Baudenbacher Neitaði að borga og sló vagnstjórann Gat ekki hringt í 112 þegar alblóðugur maður bankaði upp á Huga þurfi líka að heimferðinni Íslendingur og útlendingur í gæsluvarðhaldi vegna mannsláts í Kópavogi Ákærður fyrir að nauðga stúlku í heitum potti fyrir rúmum áratug Bónus lokað vegna eldsvoða um helgina Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Báturinn fannst eftir nokkuð umfangsmikla leit Þurfa dýr að vera með sólmyrkvagleraugu þann 12. ágúst? Þrír handteknir á Þingvöllum Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? TF-SIF grennslast fyrir um skemmtibát á Sundunum Aukinn viðbúnaður vegna almyrkva á Reykjanesi Manndráp í Kópavogi og styttist óðfluga í sólmyrkvann Björgun við Háafoss krefjandi vegna böruburðar Óttast að stefni í kreppuverðbólgu Wilhelm Wessmann er látinn Sækja slasaðan mann að Háafossi Breyting á geðheilsu og líkamlegu þreki Árekstur á Suðurlandsbraut Nokkrir handteknir vegna mannsláts Maðurinn sem lögreglan leitaði að er fundinn Sjá meira