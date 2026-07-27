Diomande ætlar til Real Henry Birgir Gunnarsson skrifar 27. júlí 2026 12:47 Yan Diomande í leik á HM í sumar. vísir/getty Hinn magnaði kantmaður RB Leipzig, Yan Diomande, er búinn að vera eftirsóttur í sumar og hefur nú ákveðið hvar hann ætlar að spila í vetur. Bæði Real Madrid og PSG gengu með grasið í skónum á eftir honum síðustu misseri en nú er ljóst að drengurinn ætlar til Spánar. PSG hefur pakkað saman í baráttunni. Sögðu verðmiðann og launin út úr kortinu. Þessi 19 ára strákur er búinn að ná samkomulagi við Real Madrid. Kaupverðið liggur ekki fyrir en það er sagt vera yfir 100 milljónir punda. Liverpool var líka með hann í sigtinu fyrr í sumar. Diomande stóð sig frábærlega með landsliði Fílabeinsstrandarinnar á HM í sumar og verðmiðinn á honum svo gott sem hækkaði með hverjum leik liðsins. Spænski boltinn Real Madrid CF Mest lesið „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Fótbolti Samstarf við rússneskt veðmálafyrirtæki varð Pirlo að falli Fótbolti Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Íslenski boltinn Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Íslenski boltinn Endurkomur hjá kærustuparinu: „Þakklát og hamingjusöm“ Sport Hljóðlátu mótmælin munu ekki fara fram hjá neinum Fótbolti Infantino svarar gagnrýnendum í langri færslu: „Heimurinn þarf ást, ekki hatur“ Fótbolti Björgvin Karl vann sitt þriðja brons á heimsleikunum Sport Nýr leikmaður Tindastóls féll á lyfjaprófi þegar hann spilaði í G-deild NBA Körfubolti Fleiri fréttir Diomande ætlar til Real Samstarf við rússneskt veðmálafyrirtæki varð Pirlo að falli Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Infantino svarar gagnrýnendum í langri færslu: „Heimurinn þarf ást, ekki hatur“ Sjáðu Sveindísi skora í öðrum leiknum í röð Hljóðlátu mótmælin munu ekki fara fram hjá neinum 59 ára fótboltagoðsögn skoraði eftir 1351 markalausa daga Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Arnór Gauti frá Blikum og í króatísku deildina Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Kvenkyns dómari slasaðist í slagsmálum í vináttuleik Kláraði Harvard og samdi við Blika Elfsborg vann Malmö eftir stoðsendingu Júlíusar Bakvörður skoraði tvö gegn Ísaki Snæ í Kaupmannahöfn Drengjalið Vals vann Dana Cup Kolbeinn hafði betur gegn Íslendingaliði Brann Kolbeinn og Hjörtur töpuðu gegn toppliðinu Elías Rafn vann Íslendingaslaginn í Danmörku Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Juventus vill fá tvo leikmenn til að bæta sóknina Ítalía endurhugsar að ráða Pirlo vegna tengsla við Rússland Nýja lið Dags Dan fagnaði sigri Sigur í fyrsta leik Iraola hjá Liverpool Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Sjá meira