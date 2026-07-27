Fótbolti

Diomande ætlar til Real

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Yan Diomande í leik á HM í sumar.
Yan Diomande í leik á HM í sumar. vísir/getty

Hinn magnaði kantmaður RB Leipzig, Yan Diomande, er búinn að vera eftirsóttur í sumar og hefur nú ákveðið hvar hann ætlar að spila í vetur.

Bæði Real Madrid og PSG gengu með grasið í skónum á eftir honum síðustu misseri en nú er ljóst að drengurinn ætlar til Spánar. PSG hefur pakkað saman í baráttunni. Sögðu verðmiðann og launin út úr kortinu.

Þessi 19 ára strákur er búinn að ná samkomulagi við Real Madrid. Kaupverðið liggur ekki fyrir en það er sagt vera yfir 100 milljónir punda.

Liverpool var líka með hann í sigtinu fyrr í sumar.

Diomande stóð sig frábærlega með landsliði Fílabeinsstrandarinnar á HM í sumar og verðmiðinn á honum svo gott sem hækkaði með hverjum leik liðsins.

Spænski boltinn Real Madrid CF

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