Innlent

Skipar nýja bótanefnd

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra.
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Vísir/Ívar Fannar

Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefur skipað nýja bótanefnd til fjögurra ára. 

Nýir meðlimir nefndarinnar eru Hulda Elsa Björgvinsdóttir lögfræðingur, Helga Kristín Biering Auðunsdóttir lögfræðingur og Erlendur Þór Gunnarsson lögmaður. Hulda Elsa mun fara með formennsku nefndarinnar en ekkert þeirra hefur áður átt sæti í henni.

Skipun þeirra er til fjögurra ára og gildir frá og með 1. ágúst 2026 til 31. júlí 2030. Varamenn nefndarinnar eru lögfræðingarnir Ásdís Ármannsdóttir, Kolfinna Tómasdóttir og Kristján Baldursson.

„Þeir sem verða fyrir ofbeldiskenndum brotum eins og líkamsárás, kynferðisbroti eða frelsissviptingu geta átt rétt á skaðabótum eða miskabótum frá ríkissjóði. Sótt er um bætur til bótanefndar sem fjallar sérstaklega um hvert mál og ákveður hvort umsókn sé samþykkt eða henni synjað,“ segir í tilkynningu Stjórnarráðsins.

Skrifstofa nefndarinnar er hjá sýslumanninum á Norðurlandi eystra á Siglufirði.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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