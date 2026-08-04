Skipar nýja bótanefnd Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 4. ágúst 2026 09:59 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Vísir/Ívar Fannar Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefur skipað nýja bótanefnd til fjögurra ára. Nýir meðlimir nefndarinnar eru Hulda Elsa Björgvinsdóttir lögfræðingur, Helga Kristín Biering Auðunsdóttir lögfræðingur og Erlendur Þór Gunnarsson lögmaður. Hulda Elsa mun fara með formennsku nefndarinnar en ekkert þeirra hefur áður átt sæti í henni. Skipun þeirra er til fjögurra ára og gildir frá og með 1. ágúst 2026 til 31. júlí 2030. Varamenn nefndarinnar eru lögfræðingarnir Ásdís Ármannsdóttir, Kolfinna Tómasdóttir og Kristján Baldursson. „Þeir sem verða fyrir ofbeldiskenndum brotum eins og líkamsárás, kynferðisbroti eða frelsissviptingu geta átt rétt á skaðabótum eða miskabótum frá ríkissjóði. Sótt er um bætur til bótanefndar sem fjallar sérstaklega um hvert mál og ákveður hvort umsókn sé samþykkt eða henni synjað,“ segir í tilkynningu Stjórnarráðsins. Skrifstofa nefndarinnar er hjá sýslumanninum á Norðurlandi eystra á Siglufirði. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Innlent Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Innlent Vill breyta lögum um .is Innlent Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Innlent Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða Erlent Drengir í haldi grunaðir um undirbúning hryðjuverkaárásar í lýðháskóla Erlent Enn eitt innbrotið í miðbænum Innlent Lýsa yfir neyðarástandi í Washington vegna gróðurelda Erlent Von der Leyen kallar eftir átaki um öruggari landamæri Erlent Lögreglan lýsti eftir manni en hann er fundinn Innlent Fleiri fréttir Skipar nýja bótanefnd Vill breyta lögum um .is Enn eitt innbrotið í miðbænum Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Lögreglan lýsti eftir manni en hann er fundinn Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Harður árekstur á Norðvesturlandi tilkominn vegna framúraksturs Einn þeirra handteknu sautján ára Skoða stækkun á öryggismyndavélaneti Sparkað í lögreglumann og sjúkraflutningamaður sleginn Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Einn handtekinn vegna grófrar líkamsárásar Grunaður um að hafa ráðist á dyraverði Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Meirihluti hlynntur samfélagsmiðlabanni unglinga Knapi datt af baki Miðaði byssu á annan mann Tveir lagðir við gangstéttina Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sveitarstjóri hefur miklar áhyggjur af ástandi Vestfjarðavegar Grunaður um sölu fíkniefna á Þjóðhátíð Sjá meira