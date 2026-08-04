Innlent

Slökktu eld í jepp­lingi á „ör­skots­stund“

Árni Sæberg skrifar
Slökkvistarf gekk vel og slökkviliðsmenn hafa þegar yfirgefið vettvang brunans. Myndin er úr safni.
Slökkvistarf gekk vel og slökkviliðsmenn hafa þegar yfirgefið vettvang brunans. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning klukkan 13:20 um eld í jepplingi á bílastæði við verslun Hagkaupa í Skeifunni. Slökkviliði tókst að ráða niðurlögum eldsins á örskotsstund.

Þetta segir Guðmundur Hreinsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu, en Ríkisútvarpið greindi fyrst frá eldinum.

Guðmundur segir að enginn hafi verið fluttur á sjúkrahús vegna eldsins en líklega sé jepplingurinn ónýtur.

Slökkvilið Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið