Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning klukkan 13:20 um eld í jepplingi á bílastæði við verslun Hagkaupa í Skeifunni. Slökkviliði tókst að ráða niðurlögum eldsins á örskotsstund.
Þetta segir Guðmundur Hreinsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu, en Ríkisútvarpið greindi fyrst frá eldinum.
Guðmundur segir að enginn hafi verið fluttur á sjúkrahús vegna eldsins en líklega sé jepplingurinn ónýtur.
Veistu meira um málið? Þekkirðu til þess sem var í bílnum? Áttu myndefni? Sendu okkur fréttaskot hérna.