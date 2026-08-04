Lítið er að frétta af rannsókn lögreglu á innbroti í minkabúi í Mosfellsdal þar sem fjölda minka var sleppt úr búrunum sínum. Enn á eftir að fara yfir töluvert af myndefninu.
„Við erum svolítið strand,“ segir Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu.
Fyrir tæpri viku var brotist inn í Dalsbú í Mosfellsbæ, síðasta minkabú landsins, öll búrin opnuð og minkunum sleppt út. Á milli tíu og tólf þúsund minkar voru í búinu en enn er á reiki hversu margir minkar sluppu í raun. Engir minkar hafa ratað í gildrur í nágrenni við Dalsbú síðastliðna þrjá sólarhringa.
Lögreglan óskaði eftir því að fólk í nágrenninu myndi senda þeim myndefni og hafa þó nokkrir svarað kallinu.
„Við fengum alveg slatta af myndefni en við höfum ekki haft tök á því að fara í gegnum það allt saman. Þetta er þannig myndefni sem rúllar allan sólarhringinn, það þarf að liggja yfir því,“ segir Hildur Rún.
Stefnan er að klára að fara yfir myndefnið í vikunni. Hún segist geta ímyndað sér að það hafi verið fleiri en einn að verki en svo sem stendur liggur enginn undir grun.
Fyrr á árinu var brotist inn bæði í Reykjabú og hjá Stjörnugrís og skemmdarverk framin. Í báðum tilfellunum voru skilin eftir sams konar bréf.
Ásgeir Pétursson, eigandi minkabúsins, sagði í viðtali um helgina að hann hefði afhent lögreglunni rauðtússaðan miða sem fannst á vettvangi. Hann réði ekkert í tölurnar sem krotaðar voru aftan á miðann.
Hildur segir miðann sem Ásgeir afhenti lögreglu ekki eins og bréfin sem skilin voru eftir í hinum innbrotunum.
„Þetta er miði sem er með einhverri talnarunu og þarf ekkert endilega að tengjast þessu máli. Hann kemur til okkar einhverjum dögum seinna,“ segir hún.
Hildur biðlar til almennings að afhenda lögreglunni myndefni, sama þótt það teljist ómerkilegt.