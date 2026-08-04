Kólumbíumenn í haldi og skipverjar Bandero bíða örlaga sinna Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 4. ágúst 2026 11:38 Í hádegisfréttum fjöllum við um mál fólks frá Kólombíu sem lýst var eftir á samfélagsmiðlum í gær. Nú er komið í ljós að fólkið sem um ræðir var í haldi lögreglunnar, grunað um fíkniefnasmygl. Einnig heyrum við í forstjóra Útlendingastofnunar en nú er unnið í málum skipverjanna um borð í Bandero og í vikunni verða örlög þeirra ljós. Að auki gerum við upp nýliðna Verslunarmannahelgi og heyrum í skipuleggjendum helstu hátíðanna. Í sportpakka dagsins er Breiðablik svo í forgrunni en bæði karla og kvennaliðin í meistaraflokki eiga leiki í dag. Mest lesið Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Innlent Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Innlent Vill breyta lögum um .is Innlent Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Innlent Drengir í haldi grunaðir um undirbúning hryðjuverkaárásar í skóla Erlent Fjölskyldan í haldi vegna gruns um innflutning fíkniefna Innlent Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða Erlent Lýsa yfir neyðarástandi í Washington vegna gróðurelda Erlent Enn eitt innbrotið í miðbænum Innlent Breytir ekki veðurspám til að þóknast hátíðahöldurum Innlent Fleiri fréttir Fjölskyldan í haldi vegna gruns um innflutning fíkniefna Heimir Hannesson er látinn Breytir ekki veðurspám til að þóknast hátíðahöldurum Skipar nýja bótanefnd Vill breyta lögum um .is Enn eitt innbrotið í miðbænum Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Lögreglan lýsti eftir manni en hann er fundinn Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Harður árekstur á Norðvesturlandi tilkominn vegna framúraksturs Einn þeirra handteknu sautján ára Skoða stækkun á öryggismyndavélaneti Sparkað í lögreglumann og sjúkraflutningamaður sleginn Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Einn handtekinn vegna grófrar líkamsárásar Grunaður um að hafa ráðist á dyraverði Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Meirihluti hlynntur samfélagsmiðlabanni unglinga Knapi datt af baki Miðaði byssu á annan mann Tveir lagðir við gangstéttina Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Sjá meira