Innlent

Kólumbíumenn í haldi og skip­verjar Bandero bíða ör­laga sinna

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um mál fólks frá Kólombíu sem lýst var eftir á samfélagsmiðlum í gær. Nú er komið í ljós að fólkið sem um ræðir var í haldi lögreglunnar, grunað um fíkniefnasmygl.

Einnig heyrum við í forstjóra Útlendingastofnunar en nú er unnið í málum skipverjanna um borð í Bandero og í vikunni verða örlög þeirra ljós. 

Að auki gerum við upp nýliðna Verslunarmannahelgi og heyrum í skipuleggjendum helstu hátíðanna. 

Í sportpakka dagsins er Breiðablik svo í forgrunni en bæði karla og kvennaliðin í meistaraflokki eiga leiki í dag.

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