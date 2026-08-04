Engir minkar hafi ratað í gildrur síðustu sólarhringa Áróra L Davíðsdóttir skrifar 4. ágúst 2026 12:40 Bæjarstjóri Mosfellsbæjar hefur hvatt þá sem sjá til minka til að láta vita í síma 525-6700. Vísir/Lýður Valberg Engir minkar hafa ratað í gildrur í nágrenni við Dalsbú síðastliðna þrjá sólarhringa og aðgerðir hafa gengið vonum framar að sögn bæjarstjóra Mosfellsbæjar. „Það er bara þannig sem við viljum hafa þetta,“ segir Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar. Auk þess hafi engar ábendingar um minka á ferli sem eigi við atvikið á Dalsbúi hafa borist síðasta sólarhring. Á milli tíu og tólf þúsund minkar voru á Dalsbúi þegar þúsundir minka sluppu úr búrum sínum á aðfaranótt miðvikudags í síðustu viku. Dalsbú er síðasta starfandi minkabú landsins. Veiðimenn, sérþjálfaðir hundar og starfsfólk á vegum Mosfellsbæjar hafa undanfarna daga unnið að því að handsama eða aflífa dýrin. Gildrum hefur jafnframt verið komið fyrir í nágrenni búsins og neðar í dalnum. Hilmar segir aðgerðir hafa gengið vonum framar og staðan sé nokkuð góð. Aðgerðarteymi og veiðimenn með hunda verði þó enn á vakt í dag og næstu daga þar á eftir. „Við erum ekki alveg hætt, við erum með felligildrur, háfa og hunda á vaktinni í dag og erum svona að skanna svæðið. Svo getum við vonandi farið að draga í land ef þetta heldur áfram að ganga svona vel,“ segir Hilmar. Gæfustu minkana hafi veiðimenn getað gripið með höndunum, „enda hafa þeir aldrei farið út fyrir búrin og vita ekkert út í hvað þeir eru að fara. Þannig að þeir voru allir hálf svona ringlaðir.“ Ekki sé kominn í ljós heildarfjöldi þeirra minka sem hafi verið fangaðir eða aflífaðir en það skýrist væntanlega bráðlega. „Það er bara bóndans að halda utan um töluna. Það var svolítið kaos þarna til að byrja með en nú hlýtur bóndinn að fara að taka utan um sitt bú.“ Hann viti ekki hvernig rannsókn lögreglu á málinu miði áfram. „Við leyfum lögreglu að sjá alfarið um það. En þeir þurfa að hafa hendur í hári þessara manna svo þeir valdi nú ekki meiri usla.“ Ekki náðist samband við lögreglu um stöðu rannsóknar á málinu við vinnslu fréttarinnar. Minkum sleppt í Mosfellsdal Loðdýrarækt Dýr Lögreglumál Mosfellsbær Mest lesið Fjölskyldan í haldi vegna gruns um innflutning fíkniefna Innlent Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Innlent Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Innlent Vill breyta lögum um .is Innlent Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Innlent Drengir í haldi grunaðir um undirbúning hryðjuverkaárásar í skóla Erlent „Hún féll saman eins og regnhlíf“ Erlent Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða Erlent Yfirgefa landið mögulega um borð í Bandero Innlent Heimir Hannesson er látinn Innlent Fleiri fréttir Yfirgefa landið mögulega um borð í Bandero Gríðarlegur fjöldi fyrir norðan og mikil óþolinmæði á heimleið Kólumbíumenn í haldi og skipverjar Bandero bíða örlaga sinna Fjölskyldan í haldi vegna gruns um innflutning fíkniefna Heimir Hannesson er látinn Breytir ekki veðurspám til að þóknast hátíðahöldurum Skipar nýja bótanefnd Vill breyta lögum um .is Enn eitt innbrotið í miðbænum Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Lögreglan lýsti eftir manni en hann er fundinn Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Harður árekstur á Norðvesturlandi tilkominn vegna framúraksturs Einn þeirra handteknu sautján ára Skoða stækkun á öryggismyndavélaneti Sparkað í lögreglumann og sjúkraflutningamaður sleginn Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Einn handtekinn vegna grófrar líkamsárásar Grunaður um að hafa ráðist á dyraverði Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Meirihluti hlynntur samfélagsmiðlabanni unglinga Knapi datt af baki Miðaði byssu á annan mann Tveir lagðir við gangstéttina Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Sjá meira