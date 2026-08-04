Innlent

Engir minkar hafi ratað í gildrur síðustu sólar­hringa

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Bæjarstjóri Mosfellsbæjar hefur hvatt þá sem sjá til minka til að láta vita í síma 525-6700.
Bæjarstjóri Mosfellsbæjar hefur hvatt þá sem sjá til minka til að láta vita í síma 525-6700. Vísir/Lýður Valberg

Engir minkar hafa ratað í gildrur í nágrenni við Dalsbú síðastliðna þrjá sólarhringa og aðgerðir hafa gengið vonum framar að sögn bæjarstjóra Mosfellsbæjar. 

„Það er bara þannig sem við viljum hafa þetta,“ segir Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar. Auk þess hafi engar ábendingar um minka á ferli sem eigi við atvikið á Dalsbúi hafa borist síðasta sólarhring.

Á milli tíu og tólf þúsund minkar voru á Dalsbúi þegar þúsundir minka sluppu úr búrum sínum á aðfaranótt miðvikudags í síðustu viku. Dalsbú er síðasta starfandi minkabú landsins.

Veiðimenn, sérþjálfaðir hundar og starfsfólk á vegum Mosfellsbæjar hafa undanfarna daga unnið að því að handsama eða aflífa dýrin. Gildrum hefur jafnframt verið komið fyrir í nágrenni búsins og neðar í dalnum.

Hilmar segir aðgerðir hafa gengið vonum framar og staðan sé nokkuð góð.

Aðgerðarteymi og veiðimenn með hunda verði þó enn á vakt í dag og næstu daga þar á eftir.

„Við erum ekki alveg hætt, við erum með felligildrur, háfa og hunda á vaktinni í dag og erum svona að skanna svæðið.

Svo getum við vonandi farið að draga í land ef þetta heldur áfram að ganga svona vel,“ segir Hilmar. 

Gæfustu minkana hafi veiðimenn getað gripið með höndunum, „enda hafa þeir aldrei farið út fyrir búrin og vita ekkert út í hvað þeir eru að fara. Þannig að þeir voru allir hálf svona ringlaðir.“

Ekki sé kominn í ljós heildarfjöldi þeirra minka sem hafi verið fangaðir eða aflífaðir en það skýrist væntanlega bráðlega.

„Það er bara bóndans að halda utan um töluna. Það var svolítið kaos þarna til að byrja með en nú hlýtur bóndinn að fara að taka utan um sitt bú.“

Hann viti ekki hvernig rannsókn lögreglu á málinu miði áfram. „Við leyfum lögreglu að sjá alfarið um það. En þeir þurfa að hafa hendur í hári þessara manna svo þeir valdi nú ekki meiri usla.“

Ekki náðist samband við lögreglu um stöðu rannsóknar á málinu við vinnslu fréttarinnar. 

Minkum sleppt í Mosfellsdal Loðdýrarækt Dýr Lögreglumál Mosfellsbær

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið