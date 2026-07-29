Þróttur tók toppsætið af Aftureldingu tveimur mönnum fleiri Andri Broddason skrifar 29. júlí 2026 22:02 Afturelding missti toppsætið og tvo leikmenn af velli gegn Þrótti í Lengjudeild karla. Anton/Vísir Kvöldið var efni í martraðir fyrir Aftureldingu sem tapaði 4-1 fyrir Þrótti í Lengjudeild karla og varð liðið tveimur mönnum færri í þokkabót. Þróttur tók toppsæti deildarinnar af Aftureldingu með sigrinum. Toppslagurinn í Lengjudeild karla er gríðarlega jafn en fyrir leiki kvöldsins voru aðeins þrjú stig milli toppliðsins og fjórða sætis. Á 28. mínútu fékk Þróttur vítaspyrnu þar sem Kári Kristjánsson steig á punktinn og skoraði örugglega. Stuttu eftir það myndaðist mikill hiti hjá varamannaskýlum beggja liða sem endaði með því að Enes Cogic, leikmaður Aftureldingar, var rekinn af vellinum með rautt spjald. Á 35. mínútu bætti Aron Snær Ingason við öðru marki Þróttar. Eftir markið náði Þróttur að vinna boltann og komst í skyndisókn þar sem Örn Bragi Hinriksson var að sleppa inn fyrir vörn Aftureldingar. Andi Hoti felldi hann og fékk rautt spjald að launum. Staðan var virkilega slæm fyrir Aftureldingu sem var tveimur mörkum undir og tveimur mönnum færri þegar tæpar 50 mínútur voru eftir. Áður en flautað var til hálfleiks bætti svo Aron Snær við sínu öðru marki og Þróttur var 3-0 yfir í hálfleik. Snemma í seinni hálfleik bætti Örn Bragi Hinriksson við fjórða marki Þróttar og öll von fyrir Aftureldingu var endanlega úti. Undir lok leiksins skoraði Þróttur eitt mark en það breytti útkomu leiksins lítið sem ekki neitt. Lokatölur leiksins er mikilvægur 4-1 sigur Þróttar á Aftureldingu. Með sigrinum hrifsar Þróttur toppsæti Lengjudeildar karla af Aftureldingu. Fylkir er með jafn mörg stig og Þróttur en mun betri markatala heldur þeim í toppsætinu. Afturelding féll úr toppsætinu niður í það þriðja eftir leikinn. Liðið á þó leik til góða og getur endurheimt toppsætið með sigri. Upplýsingar um atvik leiksins fengin af Fótbolti.net Lengjudeild karla Íslenski boltinn Þróttur Reykjavík Afturelding Mest lesið Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn Íslenski boltinn Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ Fótbolti Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík Íslenski boltinn Var sagt upp á stórafmælinu og er haldinn út í heim Handbolti Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Fótbraut andstæðing og verður í banni þar til beinið grær Fótbolti „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ Íslenski boltinn Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Enski boltinn Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport Bavíanar í Bandaríkjunum vilja græða peninga Sport Fleiri fréttir Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Alda Ólafsdóttir : „Ótrúlega mikil trú í öllu liðinu“ Matthías Guðmundsson: „Þá skaðar það sálina líka“ Þróttur tók toppsætið af Aftureldingu tveimur mönnum fleiri „Hefði verið gott að enda á þrennu“ Theodór Ingi var hetja Fylkis í endurkomusigri Tómas Óli sló Gísla Gottskálk út með frábærri innkomu Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn FC Kobenhavn komst naumlega áfram þrátt fyrir meiðsli Viktors Bjarka Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík Fótbraut andstæðing og verður í banni þar til beinið grær Ný yfirlýsing UEFA: „FIFA getur ekki notað íþróttina til að auðga sig og vini sína“ Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Fjöldi leikmanna hurfu eftir Gothia Cup-unglingamótið Sjáðu Orra skora á móti Aston Villa Fá rúmlega fimm milljarða króna fyrir að samþykkja áform Infantinos „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ Húðflúraði andlit þjálfarans á sig Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Blatter gagnrýnir áætlanir FIFA: „Mjög skaðlegt fyrir fótboltann“ Segja að VAR-reglunum hafi verið beitt rangt á HM UEFA mun ræða sniðgöngu á HM á neyðarfundi Sjá meira