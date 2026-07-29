Fótbolti

Þróttur tók topp­sætið af Aftur­eldingu tveimur mönnum fleiri

Andri Broddason skrifar
Afturelding missti toppsætið og tvo leikmenn af velli gegn Þrótti í Lengjudeild karla.
Afturelding missti toppsætið og tvo leikmenn af velli gegn Þrótti í Lengjudeild karla. Anton/Vísir

Kvöldið var efni í martraðir fyrir Aftureldingu sem tapaði 4-1 fyrir Þrótti í Lengjudeild karla og varð liðið tveimur mönnum færri í þokkabót. Þróttur tók toppsæti deildarinnar af Aftureldingu með sigrinum.

Toppslagurinn í Lengjudeild karla er gríðarlega jafn en fyrir leiki kvöldsins voru aðeins þrjú stig milli toppliðsins og fjórða sætis.

Á 28. mínútu fékk Þróttur vítaspyrnu þar sem Kári Kristjánsson steig á punktinn og skoraði örugglega. Stuttu eftir það myndaðist mikill hiti hjá varamannaskýlum beggja liða sem endaði með því að Enes Cogic, leikmaður Aftureldingar, var rekinn af vellinum með rautt spjald.

Á 35. mínútu bætti Aron Snær Ingason við öðru marki Þróttar. Eftir markið náði Þróttur að vinna boltann og komst í skyndisókn þar sem Örn Bragi Hinriksson var að sleppa inn fyrir vörn Aftureldingar. Andi Hoti felldi hann og fékk rautt spjald að launum.

Staðan var virkilega slæm fyrir Aftureldingu sem var tveimur mörkum undir og tveimur mönnum færri þegar tæpar 50 mínútur voru eftir. Áður en flautað var til hálfleiks bætti svo Aron Snær við sínu öðru marki og Þróttur var 3-0 yfir í hálfleik.

Snemma í seinni hálfleik bætti Örn Bragi Hinriksson við fjórða marki Þróttar og öll von fyrir Aftureldingu var endanlega úti. Undir lok leiksins skoraði Þróttur eitt mark en það breytti útkomu leiksins lítið sem ekki neitt. Lokatölur leiksins er mikilvægur 4-1 sigur Þróttar á Aftureldingu.

Með sigrinum hrifsar Þróttur toppsæti Lengjudeildar karla af Aftureldingu. Fylkir er með jafn mörg stig og Þróttur en mun betri markatala heldur þeim í toppsætinu. Afturelding féll úr toppsætinu niður í það þriðja eftir leikinn. Liðið á þó leik til góða og getur endurheimt toppsætið með sigri.

Upplýsingar um atvik leiksins fengin af Fótbolti.net

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