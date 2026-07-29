Segja að VAR-reglunum hafi verið beitt rangt á HM

Svisslendingnum Breel Embolo var vísað af velli í átta liða úrslitum HM gegn Argentínu. Nú er komið í ljós að VAR-reglunum var beitt rangt í því tilfelli og hann átti ekki að fá rautt spjald.
Staðan var 1-1 þegar Embolo féll í jörðina eftir einvígi við Leandro Paredes. Argentínumaðurinn fékk fyrst gula spjaldið en myndbandsdómararnir gripu þá inn í og töldu að Paredes hefði ekki gert neitt rangt í þessum aðstæðum.
Á skjánum fékk dómarinn João Pinheiro að sjá Embolo falla auðveldlega og því fékk Embolo sitt annað gula spjald fyrir leikaraskap og var vísað af velli. Framherjinn var algjörlega niðurbrotinn eftir á.
Embolo n'aurait pas dû être expulsé face à l'Argentine ➡️ https://t.co/t8UZfxdjk5L'IFAB, qui régit les règles du jeu, a communiqué sur un usage abusif du VAR durant la Coupe du monde. L'instance a établi que la vidéo pouvait intervenir en cas d'erreur sur l'identité d'un joueur… pic.twitter.com/IAqJOIADGH— L'Équipe (@lequipe) July 28, 2026
Embolo n'aurait pas dû être expulsé face à l'Argentine ➡️ https://t.co/t8UZfxdjk5L'IFAB, qui régit les règles du jeu, a communiqué sur un usage abusif du VAR durant la Coupe du monde. L'instance a établi que la vidéo pouvait intervenir en cas d'erreur sur l'identité d'un joueur… pic.twitter.com/IAqJOIADGH
Ákvörðunin var tekin á grundvelli reglunnar um „að rangur leikmaður fær refsingu“, sem segir að dómarinn geti fengið að sjá atvikið á skjánum ef rangur leikmaður fékk spjaldið.
En reglurnar segja jafnframt að dómarinn geti ekki snúið aðstæðunum við og gefið mótherjanum spjald, að því er Alþjóðareglunefnd knattspyrnunnar (IFAB) greinir frá.
VAR may now review two infrequent but potentially match-changing decisions/incidents:➡️ An incorrect red card resulting from a clearly wrong second yellow card➡️ A player wrongly being shown a yellow or red card when the offence was committed by another player of either team;… pic.twitter.com/dnbAzZw8EM— The IFAB (@TheIFAB) June 13, 2026
VAR may now review two infrequent but potentially match-changing decisions/incidents:➡️ An incorrect red card resulting from a clearly wrong second yellow card➡️ A player wrongly being shown a yellow or red card when the offence was committed by another player of either team;… pic.twitter.com/dnbAzZw8EM
IFAB segir að þessari reglu gæti verið breytt í framtíðinni en að á HM hafi ekki verið heimild til að refsa Embolo með þessum hætti.
Argentína vann leikinn 3-1 eftir framlengingu. Eftir leikinn var Murat Yakin, þjálfari Sviss, vonsvikinn.
„Dómarinn tók ranga ákvörðun. Ég veit að þeir munu verja dómarann, en þessi regla eyðilagði leikinn fyrir okkur. Það er sárt að falla úr keppni á þennan hátt,“ sagði Yakin.lanta í Meistaradeildinni.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: IFAB, the organization in charge of setting football rules, have confirmed that Breel Embolo should not have been sent off against Argentina at the World Cup. They issued a statement on the misuse of VAR during the World Cup. The body has established that… pic.twitter.com/zvNMaHznZ5— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 28, 2026
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: IFAB, the organization in charge of setting football rules, have confirmed that Breel Embolo should not have been sent off against Argentina at the World Cup. They issued a statement on the misuse of VAR during the World Cup. The body has established that… pic.twitter.com/zvNMaHznZ5