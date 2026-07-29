Fótbolti

Segja að VAR-reglunum hafi verið beitt rangt á HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Breel Embolo trúði því ekki að hann hefði verið rekinn af velli og nú er komið í ljós að það var líka rangt.
Breel Embolo trúði því ekki að hann hefði verið rekinn af velli og nú er komið í ljós að það var líka rangt. Getty/Lars Baron

Svisslendingnum Breel Embolo var vísað af velli í átta liða úrslitum HM gegn Argentínu. Nú er komið í ljós að VAR-reglunum var beitt rangt í því tilfelli og hann átti ekki að fá rautt spjald.

Staðan var 1-1 þegar Embolo féll í jörðina eftir einvígi við Leandro Paredes. Argentínumaðurinn fékk fyrst gula spjaldið en myndbandsdómararnir gripu þá inn í og töldu að Paredes hefði ekki gert neitt rangt í þessum aðstæðum.

Á skjánum fékk dómarinn João Pinheiro að sjá Embolo falla auðveldlega og því fékk Embolo sitt annað gula spjald fyrir leikaraskap og var vísað af velli. Framherjinn var algjörlega niðurbrotinn eftir á.

Ákvörðunin var tekin á grundvelli reglunnar um „að rangur leikmaður fær refsingu“, sem segir að dómarinn geti fengið að sjá atvikið á skjánum ef rangur leikmaður fékk spjaldið.

En reglurnar segja jafnframt að dómarinn geti ekki snúið aðstæðunum við og gefið mótherjanum spjald, að því er Alþjóðareglunefnd knattspyrnunnar (IFAB) greinir frá.

IFAB segir að þessari reglu gæti verið breytt í framtíðinni en að á HM hafi ekki verið heimild til að refsa Embolo með þessum hætti.

Argentína vann leikinn 3-1 eftir framlengingu. Eftir leikinn var Murat Yakin, þjálfari Sviss, vonsvikinn.

„Dómarinn tók ranga ákvörðun. Ég veit að þeir munu verja dómarann, en þessi regla eyðilagði leikinn fyrir okkur. Það er sárt að falla úr keppni á þennan hátt,“ sagði Yakin.lanta í Meistaradeildinni.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið