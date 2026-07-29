Fjöldi leikmanna hurfu eftir Gothia Cup-unglingamótið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. júlí 2026 13:30 Ungir knattspyrnumenn á Gothia Cup-unglingamótinu en myndin tengist fréttinni ekki beint. EPA/ADAM IHSE Það lítur út fyrir að fjölmargir meðlimir úr eþíópíska fótboltaliðinu hafi reynt að stinga af í tengslum við þátttöku sína á fótboltamóti í Svíþjóð. Íslendingar þekkja vel Gothia Cup-unglingamótið sem er nýlokið enda tóku fjölmörg íslensk lið þátt í ár. Þeirra sem er saknað eru meðlimir drengjaliðs með leikmönnum á aldrinum fjórtán til sautján ára samkvæmt frétt hjá Göteborgs-Posten. „Enginn er kominn heim. Hugsanlega einn eða tveir leiðtogar,“ segir Ellinor Halldin hjá lögreglunni í Västra Götaland við blaðið. Hvarfið kom í ljós þegar þeir yfirgáfu gistingu sína án þess að láta vita. Internationellt efterlysta • Gothia cup: ”Har haft en bra relation” https://t.co/qHllAFGLrm— Göteborgs-Posten (@GoteborgsPosten) July 28, 2026 Þá lögðu mótshaldarar fram kæru til lögreglu sem „varúðarráðstöfun“ og nú – tíu dögum eftir að mótinu lauk – er enn óvitað hvar þeir eru niðurkomnir. Lögreglan segir við GP að svo virðist sem þeir hafi farið sjálfviljugir. „Ekkert bendir til þess að eitthvað ólöglegt liggi að baki, eins og mansal eða þess háttar,“ sagði Ellinor Halldin við blaðið. Lögreglan í Västra Götaland er nú í sambandi við viðkomandi yfirvöld og segir að hún fái upplýsingar ef Eþíópíumennirnir koma í leitirnar. „Mín reynsla er sú að þeir skili sér yfirleitt smám saman,“ sagði Halldór. Mótshaldarar segja við Expressen að þeir hafi verið í sambandi við leiðtoga í félaginu. Þeir eiga að hafa staðfest að leikmennirnir séu í lagi og að þeir hafi verið í sambandi við fjölskyldur sínar. „Ég er hissa á því að þeir hafi ekki farið heim, eða hvort þeir hafi ekki farið heim. Við vitum jú ekki hvar þeir eru. Okkur finnst þetta undarlegt því þetta er lið sem við eigum í góðu sambandi við, þeir hafa verið með áður,“ sagði Fredrik Beckman, fjölmiðlafulltrúi mótsins. View this post on Instagram A post shared by SportExpressen.se (@sportexpressen) Svíþjóð Mest lesið Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ Fótbolti Var sagt upp á stórafmælinu og er haldinn út í heim Handbolti „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ Íslenski boltinn UEFA mun ræða sniðgöngu á HM á neyðarfundi Fótbolti Fótboltamaður dreginn út úr bílnum sínum og rændur Fótbolti Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Fótbolti Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Enski boltinn Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Besti handboltamaður heims fór í markið Handbolti Fleiri fréttir Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Fjöldi leikmanna hurfu eftir Gothia Cup-unglingamótið Sjáðu Orra skora á móti Aston Villa Fá rúmlega fimm milljarða króna fyrir að samþykkja áform Infantinos „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ Húðflúraði andlit þjálfarans á sig Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Blatter gagnrýnir áætlanir FIFA: „Mjög skaðlegt fyrir fótboltann“ Segja að VAR-reglunum hafi verið beitt rangt á HM UEFA mun ræða sniðgöngu á HM á neyðarfundi Fótboltamaður dreginn út úr bílnum sínum og rændur Kröfur umboðsmanns Salah valda vandræðum „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Annað tap svo Tómas og félagar fara í Evrópudeildina UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Emelía skoraði í fyrsta leik Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar Stones sagður hafa náð samkomulagi við Inter „Af hverju er þessi leikvangur ekki troðfullur í hvert einasta skipti?“ Sölvi keyptur til KR Mancini tekur aftur við ítalska landsliðinu Sjá meira