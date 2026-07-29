Fótbolti

Fjöldi leik­manna hurfu eftir Gothia Cup-unglingamótið

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ungir knattspyrnumenn á Gothia Cup-unglingamótinu en myndin tengist fréttinni ekki beint.
Ungir knattspyrnumenn á Gothia Cup-unglingamótinu en myndin tengist fréttinni ekki beint. EPA/ADAM IHSE

Það lítur út fyrir að fjölmargir meðlimir úr eþíópíska fótboltaliðinu hafi reynt að stinga af í tengslum við þátttöku sína á fótboltamóti í Svíþjóð.

Íslendingar þekkja vel Gothia Cup-unglingamótið sem er nýlokið enda tóku fjölmörg íslensk lið þátt í ár.

Þeirra sem er saknað eru meðlimir drengjaliðs með leikmönnum á aldrinum fjórtán til sautján ára samkvæmt frétt hjá Göteborgs-Posten.

„Enginn er kominn heim. Hugsanlega einn eða tveir leiðtogar,“ segir Ellinor Halldin hjá lögreglunni í Västra Götaland við blaðið. Hvarfið kom í ljós þegar þeir yfirgáfu gistingu sína án þess að láta vita.

Þá lögðu mótshaldarar fram kæru til lögreglu sem „varúðarráðstöfun“ og nú – tíu dögum eftir að mótinu lauk – er enn óvitað hvar þeir eru niðurkomnir.

Lögreglan segir við GP að svo virðist sem þeir hafi farið sjálfviljugir.

„Ekkert bendir til þess að eitthvað ólöglegt liggi að baki, eins og mansal eða þess háttar,“ sagði Ellinor Halldin við blaðið.

Lögreglan í Västra Götaland er nú í sambandi við viðkomandi yfirvöld og segir að hún fái upplýsingar ef Eþíópíumennirnir koma í leitirnar. „Mín reynsla er sú að þeir skili sér yfirleitt smám saman,“ sagði Halldór.

Mótshaldarar segja við Expressen að þeir hafi verið í sambandi við leiðtoga í félaginu. Þeir eiga að hafa staðfest að leikmennirnir séu í lagi og að þeir hafi verið í sambandi við fjölskyldur sínar.

„Ég er hissa á því að þeir hafi ekki farið heim, eða hvort þeir hafi ekki farið heim. Við vitum jú ekki hvar þeir eru. Okkur finnst þetta undarlegt því þetta er lið sem við eigum í góðu sambandi við, þeir hafa verið með áður,“ sagði Fredrik Beckman, fjölmiðlafulltrúi mótsins.

Svíþjóð

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