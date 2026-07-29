Sepp Blatter, fyrrverandi forseti FIFA, hefur bæst í hóp þeirra fjölmörgu sem hafa gagnrýnt þær áætlanir að hleypa fjárfestum að innviðum sambandsins eins og HM í fótbolta. Blatter tengir líka fjárfestaleit FIFA við samband Gianni Infantino og Donald Trump.
„Náið samband forseta FIFA og forseta Bandaríkjanna er nú einnig orðið fjárhagslegt sem er mjög skaðlegt fyrir fótboltann. Enginn hefur rétt til að selja leikinn okkar,“ skrifar Blatter á X með myllumerkjunum Gianni Infantino, Donald Trump, FIFA, UEFA, Bandaríkin og „sellout“.
Yfirlýsingin kemur í kjölfar þess að FIFA, í samstarfi við stórbankann JP Morgan, vinnur að því að laða að utanaðkomandi fjárfesta í nýtt fyrirtæki undir nafninu FIFA Forward Enterprise.
The close relationship between the FIFA President and the US President has reached a financial dimension that is deeply damaging football. No one has the right to sell our game. #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFA #UEFA #USA #Sellout— Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 28, 2026
The close relationship between the FIFA President and the US President has reached a financial dimension that is deeply damaging football. No one has the right to sell our game. #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFA #UEFA #USA #Sellout
FIFA sendi frá sér fréttatilkynningu á þriðjudag þar sem sambandið staðfesti áætlanirnar, eftir að bæði The Times og Financial Times höfðu greint frá þeim fyrr um daginn.
Blöðin skrifuðu að FIFA hygðist selja hlut í HM til utanaðkomandi aðila í gegnum nýja fyrirtækið. Knattspyrnusamband Evrópu sendi frá sér harðorða yfirlýsingu og boðaði neyðarfund hjá evrópsku samböndunum þar sem ræddur verður möguleikinn á því að sniðganga heimsmeistaramótið.
Controversial plans around the World Cup have sparked fresh tensions between Uefa and Fifa. pic.twitter.com/QGyZrHYbUK— BBC Sport (@BBCSport) July 29, 2026
Controversial plans around the World Cup have sparked fresh tensions between Uefa and Fifa. pic.twitter.com/QGyZrHYbUK
The Times skrifar að áætlunin sé að Gianni Infantino muni stýra nýja fyrirtækinu þegar forsetatíð hans hjá FIFA lýkur, en ekki er minnst á þær upplýsingar í langri fréttatilkynningu FIFA.
Blatter sagði af sér sem forseti FIFA árið 2015 eftir nokkur hneykslismál. Infantino tók við af honum en hann hefur sjálfur orðið mjög umdeildur sem æðsti stjórnandi FIFA. Gagnrýnin hefur aukist verulega á síðasta ári með nokkrum atvikum þar sem samband Infantino og Trump hefur komið við sögu.
FIFA intends to expand football development funding to over USD 10 billion subject to approval by FIFA Member Associations:— FIFA (@FIFAcom) July 28, 2026
FIFA intends to expand football development funding to over USD 10 billion subject to approval by FIFA Member Associations:
Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hefur brugðist mjög harkalega við fréttum um plön Gianni Infantino, forseta FIFA, að hleypa fjárfestum að innviðum sambandsins, þar á meðal HM í fótbolta.
Greina má reiði hjá stjórnendum Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, sem birti harðorða yfirlýsingu síðdegis. Tilefnið eru meint plön Gianni Infantino, forseta FIFA, að hleypa fjárfestum að innviðum sambandsins, þar á meðal HM í fótbolta.