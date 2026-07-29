AGF tryggði sig áfram í þriðju umferð undankeppni Meistaradeildar Evrópu eftir sigur á Lech Poznan í vítaspyrnukeppni. AGF tapaði fyrri leiknum 4-1 á heimavelli og því ótrúlegur viðsnúningur hjá liðinu.
Fyrri leikur AGF og Lech Poznan fór 4-1 fyrir Lech Poznan og því hefur liðið verið fullt sjálfstrausts þegar það fékk AGF í heimsókn. Heimamennirnir voru full rólegir þar sem AGF var 3-0 yfir eftir 90 mínútna leik og framlengja þurfti leikinn.
Snemma í framlengingunni gerði AGF íslenska skiptingu þar sem Mikael Anderson kom af velli fyrir Tómas Óla Kristjánsson. Mínútu seinna kom Gísli Gottskálk Þórðarson á völlinn fyrir heimalið Lech Poznan.
Pólska liðið náði að skora í framlengingunni og var þá komið yfir í viðureigninni. Tómas Óli ætlaði ekki að deyja ráðalaus og jafnaði viðureignina fyrir AGF með frábæru marki.
Eftir að bæði lið skoruðu í framlengingunni þurfti að ráða úrslitum með vítaspyrnukeppni. Leikmenn í báðum liðum virtust skelkaðir á vítapunktinum en af fyrstu fimm vítaspyrnunum sem voru teknar var aðeins skorað úr tveim.
Nýtingin batnaði hins vegar og eftir að Tómas Óli Kristjánsson og Tobias Bech skoruðu úr sínum vítum tryggði AGF sig áfram í undankeppni Meistaradeildar Evrópu. Gísli Gottskálk fékk ekki tækifæri til að taka víti fyrir Lech Poznan.
Næsti leikur AGF í undankeppni Meistaradeildarinnar er gegn Sabah FK frá Aserbaísjan en það lið vann úrvalsdeildina í Aserbaísjan.