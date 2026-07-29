FC Kobenhavn náði naumlega að komast áfram í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu þegar liðið mætti Polissya Zhytomyr frá Úkraínu. Fyrri leikur liðanna var jafn 3-3 en FC Kobenhavn rétt vann 2-1 í seinni leiknum.
Seinni leikur FC Kobenhavn og Polissya Zhytomyr í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu fór fram í kvöld. Fyrri leikurinn í Úkraínu fór 3-3 og því var allt jafnt þegar leikurinn í Kaupmannahöfn hófst.
Polissya Zhytomyr var hættulegri aðilinn í leiknum og var 70 prósent leiksins með boltann ásamt því að vera með 26 skot þar sem FC Kobenhavn var aðeins með fimm. Norðmaðurinn Mohamed Elyounoussi kom Danmerkurliðinu yfir með marki úr vítaspyrnu en liðið varð manni færri snemma í seinni hálfleik eftir að Junnosuke Suzuki fékk rautt spjald.
Eftir rauða spjaldið urðu yfirburðir úkraínska liðsins enn meiri en vörn FC Kobenhavn virtist standa allt af sér. Gegn gangi leiksins tvöfaldaði danska liðið forystu leiksins og setti þá Polissya Zhytomyr allt púður í sóknina.
Það gekk erfiðlega fyrir þá að koma boltanum inn en þeir náðu loks að skora á 93. mínútu en það var of lítill tími fyrir liðið að bæta við öðru marki.
Þrátt fyrir að Viktor Bjarki Daðason sé búinn að vera meiddur er FC Kobenhavn þá komið í næstu umferð undankeppni Sambandsdeildar Evrópu. Þar mætir liðið annaðhvort Pyunik frá Armeníu eða Debrecen frá Ungverjalandi.