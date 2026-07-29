Fótbolti

Sjáðu Orra skora á móti Aston Villa

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Orri Steinn Óskarsson hefur skorað í þremur leikjum í röð á undirbúningstímabilinu.
Orri Steinn Óskarsson hefur skorað í þremur leikjum í röð á undirbúningstímabilinu. EPA/JUAN HERRERO

Orri Steinn Óskarsson skoraði í sigri Real Sociedad á enska úrvalsdeildarfélaginu Aston Villa í æfingaleik í gær.

Real Sociedad vann leikinn 4-2 en íslenski landsliðsfyrirliðinn kom sínu liði yfir í 2-1 á 54. mínútu eftir að staðan var 1-1 í hálfleik.

Carlos Soler, Gorka Carrera og Inaki Rupérez skoruðu hin mörk spænska liðsins en þeir George Hemmings og George Hemmings skoruðu fyrir Villa.

Leikurinn var spilaður á Bescot Stadium, sem er heimavöllur Walsall og kvennaliðs Aston Villa.

Þetta er þriðja mark Orra á undirbúningstímabilinu en hann skoraði einnig mark liðsins í 1-1 jafntefli á móti Racing Santander og fyrra markið í 2-1 sigri á Úlfunum. Orri hefur því skorað í öllum leikjum Real Sociedad á undirbúningstímabilinu til þessa.

Orri skoraði markið sitt af stuttu færi úr markteignum eftir aukaspyrnu en markið má sjá hér fyrir neðan.

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