Sjáðu Orra skora á móti Aston Villa Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. júlí 2026 13:02 Orri Steinn Óskarsson hefur skorað í þremur leikjum í röð á undirbúningstímabilinu. EPA/JUAN HERRERO Orri Steinn Óskarsson skoraði í sigri Real Sociedad á enska úrvalsdeildarfélaginu Aston Villa í æfingaleik í gær. Real Sociedad vann leikinn 4-2 en íslenski landsliðsfyrirliðinn kom sínu liði yfir í 2-1 á 54. mínútu eftir að staðan var 1-1 í hálfleik. Carlos Soler, Gorka Carrera og Inaki Rupérez skoruðu hin mörk spænska liðsins en þeir George Hemmings og George Hemmings skoruðu fyrir Villa. Leikurinn var spilaður á Bescot Stadium, sem er heimavöllur Walsall og kvennaliðs Aston Villa. Þetta er þriðja mark Orra á undirbúningstímabilinu en hann skoraði einnig mark liðsins í 1-1 jafntefli á móti Racing Santander og fyrra markið í 2-1 sigri á Úlfunum. Orri hefur því skorað í öllum leikjum Real Sociedad á undirbúningstímabilinu til þessa. Orri skoraði markið sitt af stuttu færi úr markteignum eftir aukaspyrnu en markið má sjá hér fyrir neðan. View this post on Instagram A post shared by Real Sociedad de Fútbol (@realsociedad) Spænski boltinn Aston Villa FC Enski boltinn Mest lesið Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ Fótbolti Var sagt upp á stórafmælinu og er haldinn út í heim Handbolti UEFA mun ræða sniðgöngu á HM á neyðarfundi Fótbolti „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ Íslenski boltinn Fótboltamaður dreginn út úr bílnum sínum og rændur Fótbolti UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Fótbolti Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport Besti handboltamaður heims fór í markið Handbolti Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu Orra skora á móti Aston Villa Fá rúmlega fimm milljarða króna fyrir að samþykkja áform Infantinos „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ Húðflúraði andlit þjálfarans á sig Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Blatter gagnrýnir áætlanir FIFA: „Mjög skaðlegt fyrir fótboltann“ Segja að VAR-reglunum hafi verið beitt rangt á HM UEFA mun ræða sniðgöngu á HM á neyðarfundi Fótboltamaður dreginn út úr bílnum sínum og rændur Kröfur umboðsmanns Salah valda vandræðum „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Annað tap svo Tómas og félagar fara í Evrópudeildina UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Emelía skoraði í fyrsta leik Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar Stones sagður hafa náð samkomulagi við Inter „Af hverju er þessi leikvangur ekki troðfullur í hvert einasta skipti?“ Sölvi keyptur til KR Mancini tekur aftur við ítalska landsliðinu „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Sjá meira