Fá rúmlega fimm milljarða króna fyrir að samþykkja áform Infantinos Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 29. júlí 2026 12:34 Náið samband Donalds Trump og Giannis Infantino hefur víða verið gagnrýnt. epa/SHAWN THEW Aðildarríki FIFA hafa frest til 19. september til að samþykkja umdeildar áætlanir Giannis Infantino, forseta Alþjóða knattspyrnusambandsins. Þau aðildarríki sem leggja blessun sína yfir áætlanirnar fá fjörutíu milljónir Bandaríkjadala í sinn hlut. FIFA ætlar sér að setja á laggirnar tuttugu milljarða Bandaríkjadala félag, FIFA Forward Enterprise, til að halda utan um keppnir á vegum sambandsins. Utanaðkomandi fjárfestum býðst að kaupa tuttugu prósenta hlut í félaginu. Bróðir tengdasonar Donalds Trump Bandaríkjaforseta, Jareds Kushner, þykir líklegur til að leiða fjárfestingahóp FFE. Þessar fyrirætlanir Infantinos hafa verið harðlega gagnrýndar, meðal annars af knattspyrnusamböndum Evrópu, Suður-Ameríku og Norður- og Mið-Ameríku. Sky Sports greinir frá því að bréf hafi borist öllum 211 aðildarríkjum FIFA þar sem þeim er gefinn frestur til 19. september næstkomandi til að samþykkja áformin umdeildu. Aðildarríkin sem samþykkja fá fjörutíu milljónir Bandaríkjadala fyrir að segja já, eða rúmlega fimm milljarða íslenskra króna. Þau aðildarríki FIFA sem hafna plönun Infantinos fá hins vegar aðeins tíu milljónir Bandaríkjadala í sinn hlut, eða 1,25 milljarða íslenskra króna. Infantino segir að til að FFE verði að veruleika þurfi stuðning framkvæmdastjórnar FIFA og meira en helmings aðildarríkjanna. Infantino vill fjölga liðum á HM úr 48 í 64 og ef að stofnun FFE verður er hætt við að HM verði haldið oftar.epa/WILL OLIVER Í bréfinu til aðildarríkjanna talar Infantino um að FFE muni fela í sér mikil tækifæri. „Þetta er einstakt og sérstakt fjármögnunartækifæri aðeins fyrir þau aðildarríki sem vilja taka þátt. Ákvörðun þeirra þarf að liggja fyrir 19. september 2026 svo við getum skipulagt fram í tímann og með fjármunum sem verða tiltækir strax frá og með 1. janúar 2027,“ segir í bréfinu en að sögn Infantinos mun FFE „einbeita sér að einu markmiði; að skapa eins mikið virði og mögulegt er fyrir aðildarríki FIFA.“ UEFA, Knattspyrnusamband Evrópu, hefur boðað til neyðarfundar á morgun þar sem rætt verður um næstu skref. UEFA hefur meðal annars hótað því að evrópsk lið muni sniðganga HM í mótmælaskyni ef plön Infantinos verða að veruleika. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, fer á neyðarfund UEFA á morgun. Í svari við skriflegri fyrirspurn Vísis segir hann of litlar upplýsingar liggja fyrir til að sambandið taki afstöðu til fyrirætlana Infantinos. „Akkúrat núna liggja ekki fyrir nægar upplýsingar um útfærslu á hugmynd FIFA og því of snemmt að segja til um nokkra afstöðu. FIFA mun væntanlega kynna málið vel fyrir samböndunum, því eins og hefur komið fram er framkvæmdin og útfærslan háð samþykki aðildarlanda FIFA,“ segir Þorvaldur í svari sínu til Vísis. Í yfirlýsingu UEFA í gær segir að ekkert gagnsæi fylgi því hverjir hagnist á sölu innviða FIFA. Erlendir miðlar greina þó frá því að Infantino muni sjálfur græða vel á viðskiptunum. FIFA Tengdar fréttir Blatter gagnrýnir áætlanir FIFA: „Mjög skaðlegt fyrir fótboltann“ Sepp Blatter, fyrrverandi forseti FIFA, hefur bæst í hóp þeirra fjölmörgu sem hafa gagnrýnt þær áætlanir að hleypa fjárfestum að innviðum sambandsins eins og HM í fótbolta. 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